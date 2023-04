OVA HRVATICA ‘OTRESLA JE POD’ SA SLAVNOM SRPKINJOM! Baš svi su slinili za njom, a onda je došla objava koja je rastužila

Rođena Šibenčanka sigurno je jedna od najljepših sportašica koje je Hrvatska imala, a Antonija Mišura sada Sandrić, svojedobno je bila proglašena najljepšom sportašicom Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine. I njenog puta prisjećamo se u našem feljtonu o poznatim hrvatskim sportašima…

Antonija je svoj sportski put počela u ŽKK Vidici da bi afirmaciju stekla u ŽKK Jolly, gdje je sa svojih 178 centimetara igrala, a što drugo nego playa, no uz košarkaška umijeća njena ljepota nije ostala nezapaženom.

Tako je već 2009. godine bila proglašena najljepšom sportašicom Mediteranskih igara, a pametnim korištenjem društvenih mreža, njena popularnost samo je rasla.





Najljepša na Olimpijskim igrama

Na Olimpijskim igrama u Londonu Američki portal Bleacherreport proglasio je našu košarkašicu Antoniju Mišura najljepšom sportašicom Igara i prije nego što su igre započele, a kako je Mišura bila nepoznanica za Amerikance tada su o njoj napisali:

“Olimpijske igre su odlična prilika da vidimo neke od sportaša koje inače ne bismo mogli vidjeti. U prvom redu, košarkašicu Antoniju Mišura. Hvala vam, Olimpijske igre! Misterij zvan Mišura se polako rasvjetljava”, naveli su iz Bleacher Reporta o našoj lijepoj košarkašici.

U konkurenciji su bile sportašice iz cijelog svijeta, među kojima zaista ima ljepotica poput srbijanske tenisačice Ane Ivanović, njene njemačke kolegice Julije Görges, talijanske odbojkašice s pijeska Marte Menegatti, a najljepša je na kraju bila Antonija. Slavna Srpkinja tako je ostala u drugom planu, jer Antonija je osvojila baš sve…

Antonija Mišura 2015. godine uplovila je u bračnu luku, isto s košarkašem iz Šibenika Markom Sandrićem, a skladan par ima dvoje djece, s kojima se Antonija voli fotografirati u raznim odjevnim kombinacijama.

‘Rastužila’ muškarce diljem svijeta da se udaje

Iako je jako aktivna na društvenim mrežama, Antonija je bila u jednom trenutku napadnuta od strane nekih svojih pratitelja, kojima je tom prilikom i odgovorila.









“Svoj osmijeh nikad neću skidati zbog drugih, radit ću uvijek ono što me veseli bez obzira na to što drugi mislili o tome. Pričaju kako glumim neku influencericu, što se ona naslikava i sebe i djecu. Dragi moji, pored svoga sporta uvijek sam voljela slikanje, modu, uređenje interijera, detalje itd”, napisala je tada Antonija.

“Ako nekome to ide na živce, jako jednostavno može si pomoći, samo klikom da me prestane pratiti ili ulaziti u moj profil, sve će riješiti i sam sebi ‘pomoći’. Zato mislim da trebate uživati u životu, ne vodite brigu kome je stan uredan, tko bolje izgleda ili ne znam ti ja što, živite život najbolje što znate, jako brzo sve to prođe, a da nismo toga ni svjesni”, nastavila je Antonija i svima poručila:

"Volite jedni druge ako je moguće, osjećat ćete se puno zadovoljnije, to je sigurno. Puse i zagrljaji", poručila je jednom Antonija Mišura na svom Instagramu.









