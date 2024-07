Otvoreno je prozvao legendu BiH: Na Mundijal poveo nećaka, a ucjenu mu nikad neće oprostiti

Autor: K.I.

Široj javnosti najviše je poznat po velikom skandalu iz redova reprezentacije BiH, a sada je završio svoju igračku karijeru. Na odlazak se ovaj centralni branič koji je karijeru započeo u Željezničaru odlučio u dobi od 37 godina. On je Ervin Zukanović.

“Dragi nogomete, san iz djetinjstva da postanem netko velik postao je moja stvarnost. Da dijelim teren s najboljima u igri, budem primjećen i probijem se, savladam sve prepreke na putu do uspjeha, to je prva utakmica u kojoj sam morao pobijediti. Vjerovati u sebe u teškoćama, što se ponekad činilo kao nogometni teren kojem nema kraja i izlaza. Borac. Prijatelj, Heroj. Nogometaš. Ići naprijed i nikad ne odustati. Herojsko srce i tvrdoglavost koja uništava sve pred sobom, to je ono što ostavljam iza sebe. 1:0 za Zukanovića. Mojoj obitelji, prijateljima, upravi, trenerima, suigračima, osoblju, menadžeru i igračima”, napisao je Zukanović na društvenim mrežama uz zahvalu na nekoliko jezika.

Osim za Željezničar, igrao je za Austriju Lustenau, Velež, Salzberg, KFC Uerdingen, Dender, Eupen, Kortrijk, Gent, Chievo, Sampdoriju, Romu, Atalantu, Genou, Al-Ahli, SPAL, Fatih Karagümruk i Asteras Tripolis.

Skandal i prozivka Sušića

U dresu reprezentacije BiH skupio je 38 nastupa. Pamti se skandal kada ga je tadašnji izbornik BiH Safet Sušić propustio pozvati na Svjetsko prvenstvo 2014. godine.

U tim trenucima je Zukanović bio igrač Genta, igrao je u kvalifikacijama za Mundijal i očekivao je poziv. Kada do njega nije došlo, odlučio je da neće više igrati za reprezentaciju i u javnosti je otvoreno prozvao legendu. Naime, tvrdio je da Safetov brat Sead ima veze s njegovim neodlaskom u Brazil, a istovremeno je na Mundijal poveo bivšeg igrača Hajduka Tina Svena Sušića, inače svog nećaka.

“Želim podsjetiti da sam ja jedini propatio što nisam otišao na Svjetsko prvenstvo u Brazil iako sam to zaslužio svojim igrama u kvalifikacijama. Svugdje mi je bolje išlo nego kod kuće, pa sam u međuvremenu prešao u talijansku Serie A, a sa Safetom je negdje stalo. Pokušavao sam na sve načine ponovno stupiti u kontakt s njime, slao mu poruke i zvao ga, tražio da mi kaže što trebam napraviti da bih opet igrao za svoju zemlju, ali nije mi odgovorio nijednom. Zašto? To valjda samo on zna”, rekao je svojevremeno Zukanović.









Izbačen zbog brata?

“Došlo je vrijeme da ga ovako pitam: ‘Je li razlog izbacivanja mene iz reprezentacije to što nisam prihvatio da mi Safetov brat Sead Sušić bude menadžer kada se nudio za vrijeme mog boravka u Belgiji? Pitam se što bi bilo da jesam?”, dodao je.

Kasnije je rekao da najboljem igraču u povijesti BiH takav tretman nije oprostio. Kada se Sušić povukao s izborničke funkcije, Zukanović je opet zaigrao za reprezentaciju. “Čvrst sam na zemlji i muški sam to podnio. Svašta sam prošao u životu i bila mi je to samo motivacija. Hoću li to oprostiti? Nikad, jednostavno ne vidim razlog i neću to nikad oprostiti”, zaključio je Zukanović.