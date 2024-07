Otmica transfera hrvatskog reprezentativca: Sve je bilo dogovoreno, a onda potpuni zaokret

Transfer hrvatskog nogometnog reprezentativca Marina Pongračića iz Leccea u redove francuskog Rennesa trebao je biti gotova stvar. Pisalo se kako je sve već dogovoreno, Rennes je trebao platiti 14 milijuna eura odštete, a onda – preokret.

Francuski Ouest France kao i talijanski izvori tvrde da će Pongračićev sljedeći klub biti Fiorentina, a ne Rennes. Financijski detalji ugovora trebali bi ostati isti, dakle 14 milijuna eura plus bonusi, ali je destinacija Firenca umjesto Rennesa.

Talijanski novinar Nicolo Schira tako tvrdi da je Pongračić dogovorio s Fiorentino plaću od 2.1 milijuna eura po sezoni. Za njim su posegnuli nakon što su ostali bez srpskog stopera Nikole Milenkovića, koji je prešao u Nottingham Forest za 14 milijuna eura odštete.

Marin #Pongracic has chosen to join #Fiorentina, which are ready to close the deal with #Lecce for €14M + bonuses. Contract until 2029 (€2,1M/year). #transfers @violanews https://t.co/mKy3FIDnXD

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 17, 2024