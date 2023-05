OTKRIVENO ZAŠTO ĐOKOVIĆ DIŽE RUKE OD BEOGRADA! Ovo je kap koja je baš ‘prelila čašu’, to nije mogao podnijeti!

Novak Đoković iznenadio je sportsku javnost odlukom kako će ugasiti svoj teniski klub ‘TC Novak’ i vratiti gradu Beogradu teniske terene na Dorćolu.

U Srbiji svi se pitaj zbog čega je Novak povukao takav potez pa čak i zaposleni u ‘TC Novak’, tek su prije nekoliko dana bili obavješteni kako prestaju sa radom zadnjeg dana svibnja.

Tako je srpski tabloid i portal Kurir odlučio istražiti što stoji iza, po mnogima, nagle odluke Novaka Đokovića da ugasi centar tenisa u regiji nakon više od deset godina.

Nije bio zadovoljan

Kako piše Kurir, Novak nije bio zadovoljan radom kluba i to je bila “javna tajna”. Mnoge stvari nisu tu funkcionirale kako bi trebalo u jednom ozbiljnom klubu, a pojedinci su svoj posao shvaćali više kao zabavu nego ozbiljan rad.

Često je to sličilo na sve, osim ozbiljan teniski klub. Nije postojala radna disciplina, centar nije bio na nivou koji zahtjeva onaj s imenom “Novak”. Đoković, se nije mogao baviti tim stvarima i po Kuriru, dugo je tinjala ideja da se klub i centar ugase.

Još jedan problem bilo je proširenje centra, što je po medijima iz susjedstva gotovo nemoguće, zbog nemogućnosti dobivanja dozvola za takve razvojne planove.

