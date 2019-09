OTKRIVENO NAMJEŠTANJE U VRHU FIFA-e: Toliko toga se nikada neće saznati

Lionel Messi proglašen je najboljim igračem svijeta za 2019. godinu u Fifinu izboru The Best. Argentinac je slavio ispred Virgila Van Dijka i Cristiana Ronalda.

Glasali su izbornici, kapetani, novinari i navijači; svaki glasač bira trojicu igrača koji dobiju pet, tri ili jedan bod.

Nakon izbora pojavila se sumnja u točnost rezultata u koju je uključen hrvatski trener i izbornik Sudana Zdravko Logarušić. On se portalu Al Arabya požalio da je FIFA promijenila njegove glasove u konačnom izboru.

Logarušić je dao pet bodova Mohamedu Salahu, tri Sadiju Maneu i jedan Kylianu Mbappeu. Međutim, na Fifinu popisu osvanula je drugačija podjela bodova pet bodova za Messija, tri za Van Dijka i jedan za Manea.

“Fotografirao sam papir koji sam potpisao s tajnikom Sudanskog nogometnog saveza. Ne znam što se dalje dogodilo“, rekao je Logarušić Al Arabyiji, a priložio je i dokazne fotografije koje se šire Twitterom.

Nije ovo toliko neobična situacija, i ranije su se glasači znali žaliti zbog sličnih situacija. Moguće je da je pitanju samo slučajna pogreška, ali zasigurno se radi o dobrom argumentu za one koji vjeruju, ili barem sumnjaju, da FIFA manipulira ovakvim izborima, prenosi Gol.hr.

Sudan’s Head Couch Zdravko Logarušić accused FIFA of changing his votes on The Best award, as they changed his vote for Salah, Mane, Mbappe, to Messi, Van Dijk, Mane. Probably happens to quite a few people but they don’t notice. @FIFAcom? pic.twitter.com/PKUOgMxM5o

