Otkriveni jezivi detalji: ‘Otac me tukao remenom pred mamom koja je šutila’

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Autobiografija Jelene Dokić pod imenom ‘Nesalomljiva’ rijetke je mogla ostaviti ravnodušnima. Nekad četvrta tenisačica svijeta u njoj je detaljno opisala torturu kojoj ju je podvrgnuo njezin otac Damir.

Opisala je bivša australska tenisačica srpskih korijena kako ju je otac fizički zlostavljao, te kako je nerijetko bila žrtva teških batina kao posljedica poraza na turnirima ili općenito neuspjeha.

A jedan joj se poraz posebno urezao, jer ju je otac, kako je sama navela, posebice teško kaznio. Nakon poraza u polufinalu turnira u Torontu od španjolke Conchite Martinez.

Majka je sve šutke gledala

“Derao se na mene i pretukao me remenom u kupaonici. Vukao me za uši i pljuvao me, a onda me tjerao da satima stojim gola nared hotelske sobe”, otkrila je Dokić u potresnoj knjizi. A ono što je za Jelenu bilo posebice bolno je činjenica da je njezina majka Ljiljana znala kroz što prolazi, ali nije puno napravila po tom pitanju.

“Mama se skoro nikada nije miješala, niti je pokušavala spriječiti ga da me tuče. Jednom je samo jedva čujno rekla: ‘Molim te, prestani.’. A on joj je rekao: ‘Ušuti i odj***'”, kaže Dokić i otkriva kako je i sama njezina majka bila zlostavljana.

“Za nju je mučenje normalno, i ona je bila zlostavljana i psihički i fizički. I nju je tukao, a nikad se nije miješala bez obzira što mi je radio. Iako je ona bila zlostavljana redovito, to nije bilo na istoj razini kao kod mene. Nju bi ošamario, a mene bi premlatio”, završila je Dokić.