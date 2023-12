Otkriveni dosad nepoznati detalji o Schumacherovom liječenju, isprobana je neobična metoda

Deset godina od teške skijaške nesreće u francuskim Alpama koju je pretrpio Michael Schumacher procurili su novi, dosad nepoznati detalji vezani uz njegov oporavak, odnosno liječničku skrb koju prima. Objavio ih je Bild dan uoči desete godišnjice tragedije koja je glasno odjeknula čitavim svijetom.

Nakon teške nesreće u kojoj je udario glavom u kamen Schumacher je stavljen u stanje umjetne kome i podvrgnut je nekoliko operacija, a otad pa do dana današnjeg malo se zna o njegovom zdravstvenom stanju.

Obitelj je zatražila strogu privatnost, a rijetki su oni koji do Schumachera uspijevaju doći, poput bivšeg šefa Ferrarija i FIA-e Jeana Todta. Bild je sada otkrio najkonkretnije detalje vezane uz njegov oporavak.

Michael Schumacher ‘has been driven in a Mercedes AMG car to stimulate his brain’, as new details of his incredible round-the-clock care are revealed 10 years on from tragic skiing accident https://t.co/w1D5bHghEG pic.twitter.com/YeSHQjsrsD

