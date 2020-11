OTKRIVENA POSLJEDNJA ŽELJA: Maradonin zahtjev je sve ostavio u nevjerici!

Dan nakon smrti Diega Maradone, posljednji pozdrav rijeke ljudi i ispraćaj u Buenos Airesu obilježili su četvrtak pun emocija u Argentini, a jedna od medijskih priča bila je i posljednja želja nogometne legende.

Kako je otkrio argentinski sportski novinar Martin Arevalo u razgovoru za sportski televizijski kanal TyC sports, Maradona je želio da se njegovo tijelo balzamira i tako sačuva od propadanja. Umjesto na groblju Jardin Bella Vista na kojem je na koncu i pokopan, Maradona je htio biti izložen u mauzoleju koji bi bio sagrađen u njegovu čast, no nakon što se pokop dogodio, očito je njegova želja pala u drugi plan.

Hoće li se to promijeniti i hoće li Maradona ipak dobiti svoj mauzolej? Čini se da bi to moglo biti pravno obvezujuće s obzirom na to da je za Maradonin plan znao i njegov odvjetnik Matias Morla, koji je predložio argentinskoj legendi da želju za balzamiranjem stavi u oporuku, a po informacijama iz Argentine, nogometni velikan koji nas je napustio u srijedu to je i učinio nešto više od mjesec dana prije smrti.

Takva njegova želja bila je iznenađenje za mnoge, uključujući i obitelj koja je ipak provela svoj plan da Maradona bude pokopan na groblju u predgrađu Buenos Airesa. Argentinski nogometni velikan ispraćen je na posljednji počinak u obiteljskoj grobnici, a hoće li jednog dana dobiti mauzolej, ostaje da vidimo.