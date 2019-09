OTKRIVEN UZROK PORAZA U BAKUU: Pola reprezentacije bilo bolesno?

Autor: Mario Lacković

Nakon kiksa kod Azerbajdžana u Bakuu, vuku se mnoge teorije zašto je Hrvatska nakon briljantne predstave protiv Slovačke odigrala jako loše. Odgovor je otkrio lječnik nogometne reprezentacije Zoran Bahtijarević.

U reprezentaciji su čuvali tajnu da je na dan utakmice momčad zahvatila viroza, da je taj problem imalo čak osam igrača, od toga sedmorica koji su igrali u početnoj postavi. Radi se o virozi koja traje 24 sata, iscrpljuje organizam, izaziva visoku temperaturu i proljev. Jasno je da nisu bili u idealnom stanju i nisu mogli nadati najbolje od sebe. To nešto govori i zašto su tako pali tijekom utakmice, pišu Sportske novosti.

“Činjenica da Zlatko Dalić nije riječ rekao o virozi i temperaturu koja je uzela dobar dio snage igračima još jednom pokazuje koliko je veliki trener i ponizan čovjek koji ne traži alibije. Pomogli smo im koliko je bilo moguće. Čak sam prije utakmice upozorio suca Schärera, on je znao da nije isključeno da netko mora za vrijeme igre izaći s terena i odjuriti na WC. Kazao sam mu to da ne bi bio iznenađen i davao kazne. Nema potrebe za istragom. Netko ju je pokupio, drugi dobili od njega. Nema to veze s Bakuom i hranom, uostalom imali smo svojeg kuhara i bili i vrhunskim hotelu. Ali kad prvi prijavi da ima taj problem, onda je već kasno. Samo se širi…”

Jako dobar razlog za pad igre, ali zašto je Dalić forsirao igrače cijelu utakmicu? Mogao je barem malo osvježiti momčad.