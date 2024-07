Otkriven nepoznati plan Ronalda s vlastitim sinom: ‘Pod kakvim je pritiskom to jadno dijete’

Cristiano Ronaldo jedan je od najboljih nogometaša svih vremena, osvajač pet Zlatnih lopti koji je tijekom karijere osvojio 33 trofeja. Među njima je sedam naslova u nacionalnim prvenstvima, pet trofeja u Ligi prvaka, kao i naslov europskog prvaka s portugalskom reprezentacijom.

Nedavno je ovog 39-godišnjaka, člana saudijskog Al-Nassra, posjetio nekadašnji rumunjski reprezentativac Adrian Mutu. Bivši igrač Intera, Chelseaja, Juventusa i Fiorentine gostovao je kod Ronalda u svibnju ove godine i tako ispunio želju svom sedmogodišnjem sinu.

“Mislim da je Cristianov razlog za neodlazak mirovinu taj što želi odigrati službenu utakmicu sa svojim sinom. Zato ne odustaje. U Al-Nassru je to moguće. Da je u nekom drugom klubu kao što je Real Madrid, to bi bilo puno teže. Ali smatram da nije nemoguće da njih dvojica zajedno zaigraju”, objašnjava Mutu u razgovoru za iAM SPORT.

