Otkrio formulu kako srušiti Dinamo: Ma Hajduk mora povući ovaj potez, o tome sve ovisi

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Nikica Cukrov, legendarni Hajdukov igrač iz osamdesetih godina, u koji je došao iz Rijeke, možda živi povučenim životom. Ali, pomno prati situaciju u hrvatskom nogometu, napose u Hajduku. I evo na startu sezone, nakon što se u Dinamu događa sve i svašta, Hajduk s četiri pobjede u nizu ozbiljno najavljuje borbu z a naslov prvaka, nakon 19 godina čekanja…

Naš sugovornik smatra doslovce „ako sada Hajduk ne iskoristi ovu situaciju onda neće nikad”.

Ali, pritom Cukrov decidirano dodaje:

“Jest, ovo sada na ljestvici po nas Hajdukovce lijepo izgleda. No, do kraja mjeseca, prijelaznog roka Hajduk se mora ojačati. Mora! Sadašnji igrački kadar neće biti dovoljan za uspjeh. Vidim da se i Dinamo nije ojačao, ali realno još uvijek ima bolje igrače od Hajdukovih. No, u Dinamu je neka druga situacija”, veli Cukrov i nastavlja:





Ne gledati Dinamo, već svoja posla

“Hajduku je najvažnije ne gledati u tuđe dvorište, u konkretnom slučaju Dinamovo. Dosad se tu u Hajduku redovito griješilo. Hajduk se mora okrenuti sam prema sebi. Nadograditi momčad, držati fokus i stvarti atmosferu ne euforije, nego poticaja i ohrabrenja. Kod Hajduka je još uvijek prisutna jedna činjenica koja nije dobro. Sve apsolutno sam rješava Livaja. Koji se, da bi došao do lopte, mora povlačiti u sredinu. Hajduk se treba pojačati baš u veznom redu kako bi Livaja bio posve usredotočen u napadu. Tu je kao kobra, najopasniji, tu mu nema premca. No, ne može igrati i u sredini i u napadu”.

A ovi Hajdukovi europski nastupi? Kako vam je to izgledalo?

“Moram reći da je tu bilo i dosta nesreće. No, nešto je bila i nesreća, a nešto su bili i nevjerojatne greške Hajdukovih igrača. Pa onda to nije samo nesreća. I to su kiksali oni igrači koji su dovedeni da budu pojačanja. Ne, to nisu pojačanja. Svaki gol je plod greške, da nema grešaka golova uopće ne bi bilo. Ono u Solunu, pa sva tri gola dogodila su se nakon nevjerojatno nepromišljenih grešaka inozemnih igrača koji su dovedeni u Hajduk. Šteta, jer se Hajduk dobro držao i u Splitu i u Solunu. No, greške su bile doslovce frapantne. Tako se nije moglo proći”.

Jeste vi iznenađeni raspletom događaja u Dinamu?

“Možda jesam pomalo, no uvijek vam trener prvi nastrada. I kod Dinama će ovisiti mnogo toga koji će igrati otići,a koji doći. Sad je u Dinamu malo zavladao i strah. Jer, Hajduk postaje baš ravnopravan, a kako će Dinamo igrati barem Konferencijsku ligu tako će mu nedostajati i svježine.”, rekao je i zaključuje:

“No, kolikogod se Jakirović dosad pokazao kao sjajan trener, Dinamo mu je dosad najveći izazov. Nije sam odradio pripreme. Uskače u vlak koji vozi punom brzinom, ali malo iskače iz tračnica. Neće mu biti lako. Velim, Hajduk ima jedinstvenu priliku. Rijetko kada je tako dobro startao, baš kao što je Dinamo rijetko tako zakazao na startu sezone. Jest, to je tek početak, ali tome još nismo svjedočili. Pritom Hajduk ima atmosferu, Dinamo nema. Zato bi moglo biti jako zanimljivo. Pogledajmo još do kraja prijelaznog roka što će se zbiti, biti će nam lakše onda sve sagledati”.