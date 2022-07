OTKRILA ZAŠTO JE ‘POBJEGLA’ IZ HRVATSKE: ‘Ne kajem se što igram za drugu državu, a i žao mi je kad vidim cijelu tu situaciju”

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Ajla Tomljanović jedna je od rijetkih sportaša ili sportašica iz Hrvatske a koja je – promijenila zastavu. Već godinama ta kći nekdagšnjeg reprezentativnog rukometnog asa Ratka Tomljanovića igra za Australiju i čini se, ne kaje se zbog tog poteza…

Kako već godinama slavne teniske turnire uglavnom posjećuju srpski novinari iz okruženja, hrvatskih više tamo gotovo i nema, tako i sve važne informacije vezano uz iste, bar izjave, dobivamo iz istog izvora.

Tako je Ajla progovorila za B92 na temu odlaska iz Hrvatske.





Nije joj žao

“Jesam li više Australka ili Hrvatica? Pa to je nezgodno pitanje. Naravno, u Hrvatskoj sam rođena i cijeli sam život tamo. No, kada igram tenis, onda osjećam pripadnost Australiji, najviše zbog ljudi – i onih u Savezu i onih u Australiji koji nas prate. S obzirom na to da sam već nekoliko puta igrala Fed Cup, baš sam se zbližila s njima i moram da kažem da mi je osjećaj lijep”, izjavila je Ajla.

Dobila je poziv i nije dvojila.

“Bila je to samo moja odluka. Australija me zvala, tamo mi se uvijek sviđalo i mislila sam da je to najbolji potez za mene. Ne kajem se zbog toga. No, ništa se u Hrvatskoj nije meni loše dogodilo da bi to tada utjecalo na moju odluku. Tenis u Hrvatskoj? Meni je to neobjašnjivo, jer mi stvarno imamo vrhunskih igrača, a tako smo mala država. Ne znam zašto, ali, da, tako je. Puno toga po pitanju tenisa u Hrvatskoj je nekako na nižoj razini. Žao mi je to vidjeti.”, rekla je Tomljanović.

Komentirala je incident oko Đokovića i njegove deportacije…

“Meni je žao ako je Novak imao jednu informaciju kod dolaska u Australiju, da bi ispalo tako kako je ispalo. Mislim da nije bilo fer. Nemam baš sve informacije o tome, ali stvarno mislim da se preveliki kaos napravio oko toga. Ne znam zbog čega. Mislim da se moglo sve to napraviti bolje, da obje strane budu zaštićene. Dobro je da je sve to iza nas, pa idemo dalje.”, zaključila je Ajla.