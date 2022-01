OTKAZANA UTRKA NA SLJEMENU: Odluka je službena

Danas se od 15 i 30 trebala održati FIS utrka u slalomu na Sljemenu, no nakon jučerašnje ženske “Snježne kraljice” kada je staza bila u dosta lošem stanju, stanje na stazi na Medvednici nije ništa bolje.

Kako se može vidjeti na snimkama sa Sljemena vjetar i magla još više otežavaju uvijete skijašima, a zadnje informacije govore o otkazivanju starta za 15-ak minuta.

Utrka je nakon premještanja starta bila otkazana na 15 minuta, no u 15 i 30 došla je odluka kako je utrka otkazana.

Šestorica Hrvata

Podsjetimo od Hrvata trebali su se natjecati Filip Zubčić, Matej Vidović, Istok Rodeš, Samuel Kolega, Leon Nikić i Tvrtko Ljutić.

Bravo Filip Zubčić 🇭🇷, 2nd place in Giant Slalom World Cup in 🇨🇭Adelboden. Looks like a great season for Croatian ⛷! The Kostelić family legacy preserved. Croats ❤️skiing. Congrats Filip and ⁦@Cro_Ski⁩ ! pic.twitter.com/Vy7rYZ0SKb

— Andrea Bekic (@BekicAndrea) January 8, 2021