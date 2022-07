‘OTIŠAO JE PO ŠPRICU, TAJ FOLIRANT I PREVARANT JEDAN’: Totalni napad iz Srbije u pravcu samo jednog čovjeka

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Novak Đoković i Rafael Nadal približili su se još jednom klasiku, a dogodit će se u finalu Wimbledona, uz uvjet da obje strane “obave svoj posao” u polufinalu All England Cluba.

Đoković je okrenuo 0:2, a ništa manje drame nije nedostajalo i u četvrtfinalnom ogledu Nadala, a koji je čudesno okrenuo i to u borbi s ozljedama s kojima se muči.

“Da, istina je, sestra i otac su tražili da predam meč, ali nije lako donijeti takvu odluku. Napravio sam to nekoliko puta u životu i stvarno to mrzim raditi. Nastavio sam se boriti i to je to”, rekao je Rafael poslije pobjede, dramatičnog susreta koji je trajao četiri sata i 20 minuta.





Nadalova ozljeda dominira medijima

I opet, kao u Parizu, dominira Nadalova ozljeda medijskim prostorom i to je nešto što već jako ide na živce teniskim navijačima koji ne navijaju za Nadala. Ali i neki poznati Španjolci poručili su Rafi da “ili igra i šuti ili nek preda meč”.

Naš susjedima je dakako to “neprijatelj broj 1”, jer upravo je Nadal najveći rival Novaku Đokoviću, no i njih najviše provociraju teme oko ozljeda.

Nevjerojatne su stoga reakcije nakon pobjede Nadala, u više od 400 komentara primjerice na B92 iščitava se ujedinjena “totalna artiljerija” u pravcu Španjolca.

“Folirant i prevarant stoljeća, tu je GOAT, definitivno”, piše jedan od najpopularnijih komentara.

“I sa trulim stopalom ovako se kreće. Da mu ne truli, bio bi još bolji. Španjolski prevarant koji mjesecima laže cijeli sportski svijet”.

Dosta je onih koji sumnjaju u njegovu “čistoću”.









“Otišao je po špricu. Sramota, ovakvo prenemaganje kad ne ide! Sad će da se vrati i da trči kao puma na terenu”, jedan od onih koji je predvidio što će se na kraju dogoditi.

“Sad je nastradao Fritz, bocnuo se Nadal!”, “Ovo nisu čista posla, na kraju meča trči kao lud”…

Navijači iz Srbije uvjereni su da je to sve jedna velika prevara.









“Nevjerojatno kako svi padaju na foru da je Nadal povrijeđen. A nije to samo kako Španjolac ne poštuje protivnike, niti jednu opomenu nije dobio za odugovlačenje”

Ujedinjeni napadi na najvećeg protivnika Novaka Đokovića možda nisu najobjektivniji u ovom slučaju, ali je nevjerojatno koliko ih je, a čini se da i tamošnji mediji tome “kumuju”, jer gotovo pa i orkestrirano napadaju Španjolca oko njegove ozljede, a zaboravljaju da je Đoković prošlogodišnji Australian Open osvojio s ozljedom trbušnog zida. Čak je i najavio dokumentarac o tome, ali nije se dogodio, još ga čekamo…