OTAC SRPSKOG NOGOMETAŠA SINU: ‘Tata je ovdje, sve će biti ok, ne možeš i ne smiješ igrati’

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š

Užasne scene vidjeli smo na sinoćnjoj utakmici španjolske treće lige između Cordobe i Rasing Ferrola, kada je srpski nogometaš Dragiša Gudelj doživio infarkt na terenu.

Kako smo već pisali scene na stadionu bile su šokantne, a sve to vidio je i otac Dragiše Gudelja, Nebojša, koji je utakmicu gledao s tribina.

“Još uvijek sam u šoku. Gledao sam utakmicu s tribina i kako je lopta bila na protivničkoj polovici, nisam obraćao više pažnju na Dragišu i njegovu poziciju na terenu. Odjednom čujem neku buku na tribinama i vidim da netko leži na terenu. Gledam gdje je Dragiša i vidim da on leži na zemlji i ne pomiče se”, govori o strašnoj sceni otac mladog nogometaša.





O irmão do Nemanja Gudelj sofreu uma paragem cardíaca dentro de campo, foram feitas várias tentativas de reanimação sem sucesso. Já na maca para ser transportado para o hospital, o homem levantou e disse que tinha de voltar em campo para acabar o jogo. 😳 pic.twitter.com/OdmThEpHw6 — Georgina Afonso (@Georginafonso14) March 25, 2023

Htio je igrati

“Mislim da sam bio tribinama još nekih 10-15 sekundi i posle toga sam poletio prema terenu. Kako me znaju svi na stadionu nisu me ni sprječavali da uđem u teren. U trenutku kad sam već bio blizu njega vidio sam kako se kreće i kako hoće ustati jer nije bio svjestan što se dogodilo”, ispričao je trenutke horora Nebojša:

“Želio je da nastaviti igrati govoreći kako mu nije ništa, kako se sve u redu. Nije me vidio, ali kada sam mu se približio rekao sam mu sljedeće: “tata je ovdje, sve će biti ok, ne možeš i ne smiješ da igrati, ja idem a tobom u bolnicu! Put do bolnice s Dragišom od stadiona je bio moj najduži put u životu do sada”, ispričao je Nebojša Gudelj.









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Nemanja Gudelj (@nemanjagudelj)







Dragiša Gudelj je brat reprezentativca Srbije Nemanje Gudelja, koji je obavijestio kako se njegov brat dobro oporavlja u bolnici i zahvalio se svima na pomoći prilikom spašavanja Dragišinog života.