OTAC SLAVNOG BORCA DIVLJAO S PIŠTOLJEM! Žrtva ga prijavila, izazvao paniku usred bijelog dana

Autor: Ivor Krapac

Ružna i opasna situacija odjeknula je ovih dana u obitelji srčanog borca iz UFC-ja, Jorgea Masvidala, koji je nedavno objavio da se više neće natjecati u najjačoj svjetskoj organizaciji mješovitih borilačkih vještina. Objavljeno je da je njegov otac Jorge stariji izazvao paniku usred bijelog dana, u ranim poslijepodnevnim satima po lokalnom vremenu u Miamiju gdje ova obitelj kubanskih korijena živi.

Sve se zbivalo u domu koji pripada slavnom borcu, a informacije i policijski izvještaji govore da je 67-godišnji otac divljao s pištoljem, s navodima da je zapucao i u toj pucnjavi ranio čovjeka s kojim se posvađao.

Jorge stariji bio je priveden i potom je prošao policijsku obradu usred noći u petak, satima nakon poslijepodneva iz kojeg su potekle optužbe da je s oružjem u rukama ugrozio drugog čovjeka. Muškarac koji tvrdi da je bio napadnut završio je u bolnici s ranama na obje ruke.





Sve prijavio policiji

Čovjek koji tvrdi da je napadnut, imena Luis Leoncini, policiji je prijavio da je Masvidal stariji pucao u njega. Svemu je prethodila svađa, a ta verbalna prepirka vodila je do eskalacije s pucnjavom.

Prve informacije govorile su samo o pucnjavi u domu Masvidala mlađeg, uz dodatak da je bio uključen član njegove obitelji, a drugi detalji objavljeni su naknadno.

Reports of a shooting involving a member of Jorge Masvidal's family at the fighter's Miami home. pic.twitter.com/oysP5x9IdA — Bloody Elbow (@BloodyElbow) May 4, 2023

Nije poznato zbog čega je došlo do svađe, no zna se njezin epilog s obzirom na to da je Leoncini morao biti hospitaliziran.









Policajci su nakon dolaska na mjesto događaja pretražili kuću poznatog borca i ondje su našli pištolj. Radilo se o revolveru kalibra .38, a oružje je pronađeno u kuhinjskom ormariću.

Jorge Masvidal mlađi, borac koji je postao poznat nakon što je 2019. srušio Bena Askrena poslije samo pet sekundi i time došao do najbržeg nokauta u povijesti UFC-ja, nije bio kod kuće dok je došlo do opasne situacije.

