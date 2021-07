OSVOJIO LIGU PRVAKA PROTIV BARCELONE, A DANAS VOZI KOMBI! Pogledajte nevjerojatnu priču bivšeg nogometaša

Nogometni klub iz Bukurešta, Steaua, proslavila je 35. godišnjicu od titule prvaka Europe koju su osvojili protiv moćne Barcelone.

Nedavno, na otvaranju novog stadiona po imenu ‘Genchea‘ okupili su tu legendarnu generaciju 1986. Najviše pozornosti privukao je Constantin Pistol.

Naime, Pistol već dvadesetak godina radi kao vozač kombija koji distribuira robu određenim trgovačkim lancima. Za 8-10 sati dnevno, mjesečno dobije oko 420 eura odnosno oko 3.100 kuna.

Former European Cup winner with Steaua in 1986, Constantin Pistol (54) is now a van driver in his hometown. He earms €420 per month from his salary. pic.twitter.com/bkTljRSrlk

