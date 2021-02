OSVJEŽENJE PRIJE DERBIJA: Rijeka pobjegla u mir i najavila napad na Hajduk

Nešto više od dva tjedna nakon što su se posljednji put sreli na Rujevici, tada s pobjedom gostiju s 1:0, Rijeka i Hajduk ponovno će igrati na istom mjestu. Riječani će se u subotu s početkom u 17:30 sati u 23. kolu hrvatskog prvenstva nadati boljem rezultatu nego tada, a stanje u momčadi približio je Simon Rožman.

Rijekin trener je s momčadi ovog tjedna radio u Rovinju, a taj mini-ciklus priprema donio je osvježenje nakon naporne serije utakmica.

‘Malo smo se maknuli da konačno dobijemo tjedan dana za rad, proveli smo tri dana skupa, prošli smo osnove kako želimo igrati. Neke stvari su se izgubile zbog niza utakmica bez treninga’, rekao je Rožman za službenu klupsku stranicu u najavi derbija.

Vratilo se veselje

Rijekin trener očekuje da će i Hajduk doći spreman nakon razdoblja bez utakmica zbog koronavirusa. No, Rožmanu je najvažnija njegova momčad.









‘Vratilo se veselje, što je jako bitno u našem poslu. Siguran sam da ćemo u subotu biti u najboljem mogućem izdanju’, rekao je najavljujući subotnju utakmicu.

Kapetan se veseli derbiju

Uz trenera, stanje u momčadi približio je i Rijekin kapetan Franko Andrijašević.









‘Mislim da će utakmica biti dosta zahtjevna. Imali smo pet-šest dana između dvije utakmice, nadam se da ćemo se osvježiti i pokazati pravu partiju’, rekao je Andrijašević.

‘Mislim da će se postaviti na isti način kao prošli put, ali mi moramo biti bolji u svim segmentima igre, pokazati još veću želju i energiju. To nam je nedostajalo u zadnjim utakmicama, a ako to pokažemo, na pravom smo putu da dođemo do pobjede’, smatra Rijekin kapetan.

Tjedan priprema u Rovinju mogao bi pomoći.

‘Imali smo šest dana između utakmica, nadam se da ćemo se dobro pripremiti za novu utakmicu i da će sve biti kako treba’, zaključio je Andrijašević.