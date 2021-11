OSVETA JUGOSLAVENA BILA JE PREŽESTOKA! Svi su mislili da je mrtav, krv je curila s nosila, a jedna stvar je nevjerojatna!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Teška ozljeda glave pomoćnog trenera Crvene zvezde Federica Pannoncinija, kojeg su navijači sa sjeverne tribine pogodili u glavu ispred tunela za izlazak s terena podsjetio nas je na jedan trenutak na istom stadonu prije 44 godine. Utakmica Crvene zvezde i danskog Midtyllanda ostati će tako upisana tamnim slovima u povijest stadiona koji je davno dobio ime – Marakana – aluzijom na veličinu najvećeg svjetskog stadiona u brazilskom Rio de Janeiru.

No, kad zagrebemo u povijest – ima još jedan gori incident na ovom stadionu. Sličan, ali kud i kamo gori. Pa, polako ispričajmo sve o tome…

Naime, beogradska Marakana nekad je primala i sto tisuća gledatelja. Upravo toliko ih je bilo na odlučujućoj kvalifikacijskoj utakmici Jugoslavije i Španjolse u prosincu 1977. godine. Jugoslaviji je za odlazak na svjetsku smotru u Argentinu 1978. godine trebala pobjeda od dva gola razlike. To je pravo u izgubljenoj situaciji stekla nakon antologijske pobjede u Bukureštu protiv Rusmunjska s čak 6-4, u kojoj je Safet Sušić dao tri gola.

Na klupi Jugoslavije je sjedila svojevrsna tročlana komisija koju su činili Marko Valok, Stevan Vilotić i Gojko Zec. Bio je to epilog zbog čestog mijenjanja izbornika zbog tada oscilirajućih partija reprezentacije bivše države. Na tribinama Marakane, stadiona Crvene zvezde, se unatoč lošeg vremena okupilo nešto više od sto tisuća gledatelja.

Šurjak predvodio Jugoslaviju

Jugoslaviju je kao kapetan predvodio Ivica Šurjak (Hajduk), na drugom krilu bio je Danilo Popivoda (Eintracht), dok su iza njih bili braća Safet i Sead Sušić (Sarajevo, Crvena zvezda) a u samom napadu bio je debitant, 191 centimetar visoki Miodrag Kustudić, iz Rijeke. Na vratima je bio Ivan Katalinić iz Hajduka

S druge strane, Španjolci su došli u veoma jakom sastavu, a okosnicu momčadi su činili Juanito iz madridskog Reala i Ruben Cano iz madridskog Atletica, kapetan je bio čuveni Pirri iz Barcelone.

Zbog neprijatnog dočeka na startu kvalifikacija prilikom gostovanja na Pirinejima, publika na beogradskoj Marakani napravila je vruć ambijent, toliko da su se španjolski igrači prije utakmice zagrijavali u svlačionici zbog straha da ne bi bili pogođeni nekim predmetom.

No, sve je to bilo uzalud, dogodio se jedan od najtežih incidenata u povijesti nogometa, kasnije, usred utakmice. Utakmica je bila gruba, Jugoslavija je napadala, Španjolci su se očajnički branili, na odmor se otišlo bez golova. Postojala je još nada da bi se u nastavku moglo do dva gola prednosti…

I onda je trenutak nepažnje ispred vratara Katalinića iskoristio Ruben Cano, dao pogodak za vodstvo Španjolaca. Sve je bilo jasno, svih sto tisuća gledatelja u očaju su shvatili da od odlaska na svjetsko prvenstvo neće biti ništa.

Španjolci su se tada počeli izležavati na terenu, nervoza se vidjela u zraku. Španjolski izbornik tada je odlučio iz igre izvaditi Juanita. Španjolski napadač sporo je napuštao teren, pa je u jednom momentu s prstom prema dolje isprovocirao publiku.









Kako je pokazao taj prst, samo dvije sekunde kasnije točno posred glave pogodila ga je staklena, teška boca „coca-cole„. Rasprsnula se u tisuću komadića, Juanito se složio na pod, u prvome trenutku su liječnici pomislio da je izgubio život. Leđao je nepomično nekoliko minuta i potom na nosilima iznesen s terena. Krv je curila s nosila…

Nevjerojatno je iz današnje prizme shvatiti da ta utakmica nije bila prekinuta. Očito je engleski sudac Burns zazirao od većih nereda ako se odluči na taj korak. Atmosfera je bila toliko užarena i zausta nije puno nedostajalo da se tako nešto i dogodi.

Kasnije je i Hatunić dao gol udarcem s centra a izgubljeni sudac Burns ga je poništio, maloumno, zbog ofsajda.

Isto je nevjerojatno da zbog tog incidenta ni Beograd nintdašnji Noogmetni savez Jugoslavije nisu bili kažnjeni od Fife.

Nekoliko godina kasnije Real je s Juanitom dolazio u Beograd na utakmicu Kupa prvaka i beogradski mediji su htjeli napraviti pomirenje Juanita s čovjekom koji ga je pogodio u glavu. Obećana mu je neka primamljiva nagrada. I znate li što se dogodilo? Za preciznog strijelca koji je unakazio Juanita javilo se nekoliko tisuća ljudi.









Inače, dotični Španjolac Juanito je bio poznat po provokacijama i prljavim startovima, a zbog skandaloznog nasrtaja na Lothara Matthäusa dobio je pet godina zabrane igranja nogometa. Juan Gómez González, poznatiji kao Junaito, bio je član oba velika madridska kluba, Reala i Atletica, a igrao je i za Burgos i Malagu. U karijeri je odigrao 464 utakmice, postigavši 125 golova. Bio je napadač, ali i čovjek za „specijalne„ poslove. Kada je nekoga trebalo isprovocirati on je bio taj.

S Realom je pet buta bio prvak Španjolske, dva puta pobjednik Kupa kralja i dva puta Kupa UEFA. Za Furiju je odigrao 34 utakmice, a u strijelce se upisao osam puta, od čega dva puta protiv Jugoslavije (jednom na Maksimiru i jednom u Valenciji).