OŠTRA KAZNA ZA BIVŠEG PREDSJEDNIKA FIFE: Blatteru višegodišnja zabrana i milijunska kazna

Etički odbor FIFA-e odredio je novu kaznu zbog kršenja mnogih pravila tijekom njihovog mandata bivšem predsjedniku Međunarodne nogometne federacije (FIFA) Seppu Blatteru i bivšem glavnom tajniku Jeromeu Valckeu. Etički odbor ponovno je kaznio zabranom obavljanja bilo kakvih dužnosti u nogometu na razdoblje od šest godina i osam mjeseci.

Veliki bonusi dužnosnicima

Uz zabranu obnašanja dužnosti kažnjenom dvojcu je zbog kršenja etičkog koda određena i novčana kazna u iznosu od milijun švicarskih franaka. Blatter je do listopada ove godine pod prvotno izrečenom suspenzijom, a od tada će mu početi vrijediti nova kazna.

“Istraga u slučaju gospode Blattera i Valckea je vođena po pitanju raznih optužbi, posebice onih koje se odnose na isplaćene bonuse visokim dužnosnicima FIFA-e, a vezanih uz natjecanja pod FIFA-inom ingerencijom, potom na dodatke i produženja ugovora o radu, kao i na naknade za privatne parnične troškove koje je pokrila FIFA-e u slučaju g. Valckea”, stoji u priopćenju Etičkog odbora.

Former FIFA president Sepp Blatter has been given a new ban of six years and eight months from football.









— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 24, 2021