OSTAVIO DJEVOJKU PRED POROD, A SAD U AFERI SA STUDENTICOM! Modrićev prijatelj na meti: ‘Za dijete daje skromnih 1000 eura, a na nju ne štedi’

Jedan od onih nogometaša koji se itekako dokazao u dresu Reala je i Eder Militao, a koji sjajno igra zadnjih mjeseci. No, tabloidi ga nerijetko gaze, najviše zbog njegovog privatnog života…

Naime, taj se 25-godišnjak našao u centru skandala nakon što je ostavio svoju tadašnju djevojku i taman prije poroda. Militao je tad bio sa Karolinom Limom, ali ju je ostavio taman prije nego što će na svijet donijeti kći Ceciliju.

Kako pišu tabloidi, za njezino odgajanje daje skromnih 1000 eura mjesečno.

Što se ljubavnog života tiče, sad ga napadaju da ljubi jedva punoljetnu djevojku. Prije nekoliko dana pojavila se njihova fotografija zajedničke tetovaže, a otkriveno je da je studentica modnog dizajna.

Riječ je o izvjesnoj Cassiji Lourenco, atraktivnoj Brazilki na čiji je šarm evidentno pao Militao i više ne skrivaju vezu.

Komentari na društvenim mrežama otkrivaju zbunjenost fanova, “jedva da je punoljetna”, a svoju popularnost gradi na Tik-Toku.

Eder Militao beautiful girlfriend Cassia Lourenco, at the Bernabeu during Almeria match. she’s so cute 🐰💞 pic.twitter.com/DIZXAcwilx

— ♡⛓ (@teeoia) April 29, 2023