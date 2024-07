Ostavili su ga ispred samostana, vrijeđali i zvali nakazom, a on im je svima pokazao

Njegovo je ime sinonim za nogometnu izvrsnost, a njegova igra poslastica za sladokusce. Najdublji je trag ostavio u redovima minhenskog Bayerna s kojim je osvojio silne trofeje, a valja svakako reći kako je imao itekako trnovit put do svjetskog trona.

Kao dvogodišnjak je Franck Ribery preživio tešku prometnu nesreću koja mu je ostavila veliki ožiljak na licu na kojem je dobio čak sto šavova. A biološke roditelje nije niti upoznao jer je ostavljen ispred jednog samostana u Francuskoj kao beba. Ožiljak mu je bio veliki teret, posebice u mladosti, zbog čega se nalazio na meti uvreda od strane svojih vršnjaka. Ali sva silna vrijeđanja učinila su od njega još jaču osobu.

“To mi je dalo karakter i snagu, jer kad si dijete i imaš takav ožiljak nije lako. Način na koji te gledaju, komentari. Zbog svega sam patio. Ljudi su govorili ‘gledajte kakvo mu je lice, pogledajte mu glavu, ružan je, odvratan’. Gde god sam išao ljudi zu zurili u mene, ali ne zato što sam dobar fudbaler, već su me gledali zbog ožiljka”, pričao je svojevremeno Ribery.

Preobraćenje na islam

“Lice s ožiljkom, Quasimodo i Frankenstein’ samo su neki od nadimaka koje su tijekom djetinjstva nadjenuli Riberyju, a on se branio kako je znao. Nerijetko i koristivši fizičku silu.

“Bilo mi je teško. U školi su me ismijavali, pričali o meni, ali iako su me zadirkivali, nikada nisam zaplakao. Nikada, baš nikada, ali sam patio. To me je jako mučilo, ali sam bijes usmjerio prema igranju nogometa”, prisjetio se Ribery koji je profesionalnu karijeru započeo u redovima Boulogne. Preko Alesa, Bresta, Metza i Galatasaraya stigao je u Marseille 2005. godine, pa nakon toga preselio u Bayern u kojem je igrao 12 godina. Kasnije je još igrao za Fiorentinu i Salernitanu u čijem se dresu umirovio.

Kao mladić je Ribery često bio u nevoljama, a karakterno se, kako sam kaže, promijenio nakon što je upoznao svoju suprugu Wahibu. Zbog nje se preobratio na islam i promijenio ime u Bilal Yusuf Mohammed.









Treći u izboru za Zlatnu loptu

S Bayernom je Ribery osvojio silne trofeje, čak devet naslova njemačkog prvaka, šest naslova u DFB Pokalu, te Ligu prvaka sezone 2012/13, a na vrhuncu moći dospio je na naslovnice svjetskih medija zbog skandala s maloljetnom prostitutkom. Tada maloljetna Zahia Dehar otkrila je 2010. godine da su joj dvojica francuskih reprezentativaca, Ribery i Karim Benzema, platili da s njima provede noć.

“Ta 2010. godina je bila grozna za mene. Neću niti spominjati poteškoće sa kojima sam se suočavao. I u privatnom i u fudbalskom životu sam krenuo stranputicom, izgubio sam se i povrijedio sam bliske ljude. Mnoge sam razočarao, čak i šokirao i zbog toga se ispričavam”, rekao je Ribery kojeg su tijekom karijere krasili velika brzina, sjajna tehnika i vrhunski dribling.









U dresu francuske reprezentacije Ribery je skupio 81 nastup i postigao 16 golova, a nerijetko je bio na meti kritika što igre iz Bayerna nije uspio ‘preslikati’ na dres ‘Tricolora’ s kojima je na SP-u 2006. godine osvojio srebrnu medalju. Osvojio je Ribery i puno individualnih nagrada, pa ga je tako France Football u tri navrata proglasio najboljim nogometašem godine, 2007., 2008. i 2013. godine, a najbliže se osvajanju Zlatne lopte približio 2013. godine kada je u izboru završio treći, iza Cristiana Ronalda i Lionela Messija. Odlučio je objesiti kopačke o klin u listopadu 2022. godine, a ostao je u Salernitani raditi kao pomoćnik glavnog trenera. U listopadu 2023. godine Ribery je zaslužio UEFA-inu B trenersku licencu i polako započinje novo poglavlje u životu i karijeri.