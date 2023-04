‘OSTANI JAK, BRATE’ Lovren podržao starog rivala s terena, žestoko su ga izvrijeđali

Dejan Lovren često bude uza svoje sadašnje ili bivše suigrače kada im se dogodi nešto teško, što bi radije zaboravili, a danas je imao snažan istup podrške igraču s kojim se često susretao na drugoj strani, svojem višegodišnjem rivalu s terena.

Donedavni veliki obrambeni adut Vatrenih je na Instagramu pružio podršku belgijskom reprezentativcu Romelu Lukakuu, kojeg su ružno izvrijeđali rasističkim povicima dok je jučer u dresu milanskog Intera u Torinu igrao protiv Juventusa u prvoj utakmici polufinala Kupa Italije, završenoj s 1:1.

Lovren se javio na Lukakuovu poruku kojom belgijski reprezentativni napadač osuđuje rasističke ispade, a iskusni donedavni Vatreni pritom se poslužio citatom koji je svojedobno imao Martin Luther King, poznati američki borac za rasnu ravnopravnost.

“Tama ne može istjerati tamu, to može samo svjetlo. Mržnja ne može istjerati mržnju, to može samo ljubav”, napisao je Lovren, a tome je dodao poruku podrške Lukakuu na kombinaciji engleskog i hrvatskog.

“Ostani jak, brate”, stajalo je u tim riječima prevedenima na hrvatski.

Lukaku je na Instagramu opisao kako je doživio uvrede, a na to su mu došle brojne poruke podrške, uključujući i onu Lovrenovu.

“Povijest se ponavlja, to sam već doživio 2019., sada i 2023. još jednom. Nadam se da će liga nešto poduzeti jer u ovoj lijepoj igri svi trebaju uživati. Hvala svima na podršci. J***š rasizam”, napisao je belgijski reprezentativni napadač.

Lukaku je, inače, navijačima koji su ga vrijeđali odgovorio slaveći pred njima nakon što je duboko u sudačkoj nadoknadi na kraju susreta bio strijelac za završnih 1:1. Glavni sudac Davide Massa za to slavlje nije imao razumijevanja, dao je belgijskom napadaču isključujući drugi žuti karton pa je iskusni napadač završio utakmicu malo prije završnog zvižduka.

Romelu Lukaku celebrated his 95th minute equaliser right in front of Juventus' fans, who had directed racist chants at him earlier in the game.









The Inter forward was shown a second yellow card and then sent off for the gesture. pic.twitter.com/7ECi36qgBq

— ESPN FC (@ESPNFC) April 5, 2023