ŽUNIĆ ODLIČAN U POVIJESNOM FINALU: Konkurencija nikad nije bila opasnija

Autor: Hina

Ovo bio užitak gledati

Hrvatski rekorder u bacanju kugle Stipe Žunić osvojio je sedmo mjesto na Europskom prvenstvu u Berlinu, sa daljinom od 20,73 metra, u najkvalitetnijem finalu u povijesti europskih prvenstava, u kojem su čak šestorica kuglaša prebacila 21 metar, a zlato i srebro osvojili su Poljaci Michal Haratyk (21,72) i Konrad Bukowiecki (21,66).

Žunić je natjecanje otvorio sa 20,24 metra, a u drugoj seriji za 49 centimetara poboljšao taj rezultat, koji bi mu na tri od posljednja četiri EP-a donio odličje. No, uz raspoložene konkurente to nije bilo dovoljno za više od sedmog mjesta. Pokušavao je brončani sa prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva u Londonu prebaciti 21 metar, ali mu to u Berlinu nije uspjelo i sva četiri preostala pokušaja bila su prekratka pa je Zadranin namjerno prestupao.

Berlin je bio sretno mjesto za Poljake. Michal Haratyk je potvrdio najbolji rezultat sezone osvajanjem europskog naslova. Jedini Europljanin koji je prebacio 22 metra u 2018. godini u drugoj seriji je bacio 21,72 metra, što se pokazalo zlatnim hicem. Haratyk je zlato potvrdio u posljednjoj seriji sa 21,66, koliko je bacio i srebrni Konrad Bukowiecki.

Poljaci su tako zaustavili seriju trostrukog uzastopnog europskog prvaka, velike domaće uzdanice Davida Storla, iako je već u prvoj seriji bacio 21,41 metar. No, još je samo jednom uspio pogoditi ispravan hitac (21,34), što je bilo dovoljno samo za broncu.

Vječno četvrti Čeh Tomaš Stanek ponovno je ostao korak do medalje (21,16), a preostala dvojica koji su prebacili 21 metar su Rus Aleksandr Lesnoj (21,04) i novi rekorder Lukesemburga Bob Bertemes (21,00).

EP atletika, kugla (m) – finale

1. Michal Haratyk (Polj) 21,72 m

2. Konrad Bukowiecki (Polj) 21,66

3. David Strol (Njem) 21,41

4. Tomaš Stanek (Češ) 21,16

5. Aleksandr Lesnoj (Rus) 21,04

6. Bob Bertemes (Luk) 21,00

7. STIPE ŽUNIĆ (HRV) 20,73

8. Maksim Afonin (Rus) 20,68

9. Tsanko Arnaudov (Por) 20,33

10. Aliaksei Ničipar (Bje) 20,27

11. Nikolaos Skarvelis (Grč) 20,11

12. Mesud Pezer (BIH) 19,91