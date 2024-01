Zubčić ostvario novi vrhunski plasman, najbolji Hrvat odličan pod reflektorima

Autor: Ivor Krapac

Filip Zubčić došao je do novog ‘Top 5’ plasmana u Svjetskom kupu skijaša, ovog puta s petim mjestom u noćnom veleslalomu u austrijskom Schladmingu, s jednakim vremenom s Francuzom Loicom Meillardom. Najbolji hrvatski skijaš je petom pozicijom na kraju utrke zadržao plasman iz prve vožnje, nakon koje se otvarao napad na postolje.

Do proboja među prva tri ipak nije išlo, no dogodio se nastavak vrhunskih plasmana u kojima Zubčić drži kontinuitet završetaka utrka među prvih pet u veleslalomu. U Schladmingu je bilo jako zahtjevno pod reflektorima, no vodeći hrvatski skijaš je i ovog puta pokazao da je veleslalomska klasa.

Zubčić u pet ovosezonskih utrka veleslaloma u Svjetskom kupu ima sve plasmane među prvih pet, s nastavkom odlične serije u noćnoj vožnji u Austriji. Na koncu, s petim vremenom prve i devetim druge vožnje, na kraju je bio izjednačen s Meillardom, a završni zaostatak iznosio je 59 stotinki za pobjednikom, Švicarcem Marcom Odermattom, koji je izveo pravi podvig u drugoj vožnji.

Von 11 auf 1! 🤩 Nach einem schweren Fehler im 1. Lauf schafft Marco Odermatt doch noch den Sprung aufs Podest – und wie! Er gewinnt den Riesenslalom in Schladming hauchdünn vor Manuel Feller, @loicmeillard wird Fünfter. 👏 Bild: Keystone-SDA#swissskiteam #push pic.twitter.com/kOOHJkB3tD — SwissSkiTeam (@swissskiteam) January 23, 2024









Veliki Odermattov nalet

Nakon prvog dijela ove veleslalomske utrke, Odermatt je bio na 11. mjestu, no s odličnim nastupom i najboljim vremenom u drugoj vožnji, Švicarac je na koncu završio na vrhu poretka s pet stotinki prednosti pred Austrijancem Manuelom Fellerom, koji je bio vodeći nakon prve vožnje.

Na pobjedničkom postolju bio je i trećeplasirani Slovenac Žan Kranjec, s 29 stotinki zaostatka za pobjednikom Odermattom, a ispred Zubčića i Meillarda još je završio četvrtoplasirani Norvežanin Alexander Steen Olsen, s 33 stotinki zaostatka za Odermattom i 23 stotinke boljim vremenom od izjednačenih petoplasiranih Hrvata i Francuza.

Sutra će Schladming ugostiti noćni slalom skijaša, a u njemu je i hrvatski trojac, uz Zubčića, još i Istok Rodeš te Samuel Kolega.