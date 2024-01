Život djevojke ugasio se u naletu poznatog sportaša, a nakon svega ga čeka sloboda

Prošlo je nepunih 11 godina od dana koji neće zaboraviti i zbog kojeg je završio u zatvoru, a poznati južnoafrički sportaš Oscar Pistorius uskoro će biti slobodan čovjek. Pistorius će biti pušten iz zatvora na uvjetnu slobodu nakon odslužene polovice kazne koja je ukupno iznosila 13 godina i pet mjeseci, zbog ubojstva Reeve Steenkamp, s kojom je bio u vezi.

Život djevojke se u veljači 2013. ugasio u ranim jutarnjim satima. Pistorius ju je usmrtio pucajući četiri puta kroz vrata njezine kuće u Pretoriji, a nakon što je bio priveden, branio se tvrdeći da je to napravio tužnom zabunom, misleći da puca u provalnika.

Inicijalno, Pistoriusova obrana urodila je plodom s obzirom na to da je prva kazna bila na pet godina zatvora zbog ubojstva iz nehata, no nakon žalbe tužitelja, Vrhovni prizivni sud mu je s osudom za ubojstvo odredio povratak u zatvor na šest godina. Tužitelji su tražili puno više, htjeli su zatvorsku kaznu od 15 godina.

Oscar Pistorius, the double-amputee South African Olympian who murdered his girlfriend a decade ago, will be placed on parole from Friday https://t.co/i25b8vnh5r

— Bloomberg (@business) January 3, 2024