ŽESTOK UDARAC NA AGRESORA, OVO JE NAJBOLNIJE: Neki misle da treba stati, ali možda ih treba udariti do kraja

Autor: I.K.

Nepunih tjedan dana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, Rusija se našla pod jakim međunarodnim pritiskom, a dio tog pritiska su i sportske sankcije. Nakon što se reakcija čekala, ovog dana dogodio se i konkretni pritisak na Ruse. Prvo je na akciju pozvao Međunarodni olimpijski odbor, a zatim, među reakcijama su bile i one na koje su se odlučile FIFA i UEFA, s udaljavanjem Rusa iz svojih klupskih i reprezentativnih natjecanja.

Potez je bio konkretan i vrlo oštar s obzirom na to da je udaljio rusku reprezentaciju od završnice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru, nedugo uoči polufinalne utakmice protiv Poljske zakazane za 24. ožujka, a kao posljednji ovosezonski ruski klupski predstavnik u Europi kaznu je platio Spartak iz Moskve, koji sredinom ovog mjeseca neće biti u akciji protiv RB Leipziga u osmini finala Europske lige.

Prve reakcije Rusa nakon kazni govore da su spremni na pravnu borbu za dokazivanje da kazna nije pravedna i opravdana, no za mogućnost preokreta koji bi pomogao Spartaku ili ruskoj reprezentaciji najvjerojatnije je ipak kasno. Dok se uvode sankcije i u drugim sportovima, pritisak raste, a s njime, otvorilo se pitanje trebaju li sportaši i klubovi biti dio ove priče o kazni zbog invazije iza koje stoji Vladimir Putin. U reakcijama protiv sportskih kazni, nerijetko će se izvući argument da ne treba miješati sport i politiku – iako je današnja situacija realno takva da je to jako teško izbjeći, sve dok traje međunarodni politički pritisak na Rusiju s jakom suglasnošću da invazija na Ukrajinu treba stati.

Sport se priključio kao pratitelj

Nakon što su krenule reakcije na ruski napad, s jakim političkim pritiskom kojem je glavna meta Putinov režim, sport se ovoj priči prilično brzo pridružio kao pratitelj. Nakon što su prve reakcije Fife i Uefe bile bez odluke da se ruski predstavnici isključe, velike sportske organizacije na koncu su ipak držale korak s jakim međunarodnim pritiskom, a utjecaj je imalo i protivljenje momčadi koje su se trebale susresti s Rusima u kvalifikacijama za SP, s njihovim inzistiranjem da ne kane igrati protiv Rusije.

Da FIFA nije reagirala isključivanjem ruske reprezentacije, prijetio je scenarij da protiv Rusa u polufinalnoj utakmici završnice kvalifikacija ne igraju Poljaci, a zatim, i da se povuku Šveđani ili Česi, koji su trebali biti protivnik u finalu. Takav cirkus, koji je mogao donijeti i reakcije drugih nacionalnih saveza u godini SP-a, krovna svjetska nogometna reprezentacija ipak nije mogla dopustiti. Sport je, tako, ipak pratio političke i ekonomske međunarodne sankcije, a ovisno o nastavku invazije na Ukrajinu, posljedice bi mogle biti i teže.

Treba li i novi sportski ‘udar’?

Pravilo o tome da nema miješanja sporta i politike, što u svojim smjernicama zagovaraju i FIFA i UEFA, ovom prilikom palo je u vodu, a realno, to se teško i moglo izbjeći. U slučaju kada je prijetio veliki bunt ako Rusi ne budu isključeni, bio je ugrožen integritet natjecanja do te mjere da se i veliki spektakl koji će se potkraj godine održati na SP-u u Kataru mogao pasti u vodu. Potencijalni bojkot velikih europskih saveza, koji bi možda uključivao i povlačenje Hrvatske sa SP-a, ipak bi donio preveliki financijski udarac za Fifu. Isključivanje Rusije donijelo je nekoliko bolnih pitanja zbog toga jer se sport pomiješao s politikom, no to je iz Fifinog kuta manji problem od onog koji je prijetio.

Priča, ipak, ne zastaje samo na nogometu – iako je nogomet glavni na svjetskoj sportskoj sceni. U igri su sankcije u nizu drugih sportova, s kaznama za ruske klubove u europskim natjecanjima u košarci, kaznom suspenzije ruskog i bjeloruskog saveza u tenisu, što su zagovarali Ukrajinci, a već je krenulo i u drugim natjecanjima u kojima Rusija ima jake adute. U ovoj borbi koja se na sportskoj sceni odvija usporedno s puno važnijom borbom oružjem na ukrajinskom tlu, otvara se pitanje treba li protiv ruskih sportaša krenuti još jače.

Potencijalni novi problemi

Dok traje vojna akcija koju je potaknula Putinova vlast, otvorili su se i novi problemi, u pojedinačnim sportovima. Na ženskom teniskom Touru su, tako, odjeknule riječi poznate Ukrajinke Eline Svitoline da neće igrati protiv Ruskinje Anastasije Potapove na turniru u meksičkom Monterreyju, ali ni protiv bilo koje druge ruske ili bjeloruske protivnice koja će smjeti nastupiti pod nacionalnim obilježjima svoje zemlje. Ubrzo potom, ta prijetnja vjerojatno je utjecala na odluku svjetskih teniskih organizacija da se zabrani igranje pod ruskim i bjeloruskim obilježjima, u slučaju koji nije bio izoliran s obzirom na to da su reakciju tražili i drugi jaki ukrajinski aduti.

S obzirom na to da je bunt sportaša i sportašica jak, a snažna je i međunarodna potpora, oštrija reakcija teško se može izbjeći i u drugim sportovima. Makar to bilo i bez suspenzija natjecatelja, samo sa zabranom isticanja zastave ili drugih nacionalnih obilježja Rusije i Bjelorusije.

Snažni i organizirani bojkot, kakav je prijetio u nogometnoj priči, tako postaje aktualan i na drugim velikim sportskim turnirima i natjecanjima. Dakako, s mogućim novim sankcijama mogli bi biti pogođeni ruski sportaši i sportašice koji se ne slažu s invazijom Ukrajine, među kojima su mnogi koji su se već izjasnili da žele mir – no, dok god je međunarodni pritisak jači, s velikom suglasnošću da je reakcija potrebna, teško je izbjeći da zbog sankcija trpe i sportske zvijezde koje su Putinovoj vojnoj akciji rekli ‘ne’.

Oružje i dalje ‘govori’, a dok je tako, sve što je do prošlog tjedna vrijedilo na svjetskoj sportskoj sceni teško će se vratiti na staro. Koliko god se na riječima trudio odmaknuti od politike, niti sport u ovoj priči nije mogao okrenuti glavu.