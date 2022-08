ŽELIO JE BITI POPUT HULKA: Preminuo brazilski bodybuilder koji si je u venu ubrizgavao ulje

Da je bodybuilding sport u kojem se najviše koriste steroidi je općepoznata informacija, ali Brazilac Valdir Segato išao je korak dalje od steroida.

Brazilac je u svoje vene uštrcavao ulje te koristio injekcije sintola kako bi poboljšao svoju mišićnu masu i definiciju što sa sobom nosi veliki rizik od moždanog udara.

Segato je ranije rekao kako je bio inspiriran građom Arnolda Schwarzeneggera, a izjavio je da uživa što ga na ulicama zovu čudovište i da mu to godi.

Imao je upozorenja doktora da ako nastavi ubrizgavati da će doći do amputacije ruku i oštećenja živaca, ali se oglušio na upozorenja doktora te nastavio.

PICS: Brazilian Body Builder Who Injects Oil Into Muscles Passes Away At 55

He is originally from Brazil, Valdir Segato, better known as Valdir Synthol, became famous because of his excessive use of Synthol and fake muscles. No cause of his death has been released. pic.twitter.com/G6WOktTJZn

— JtynoGist 💯💪🏿 (@AmadiChidi20) August 2, 2022