Zatvorenici izboli osuđenog zlostavljača: Uspio preživjeti pokušaj ubojstva

Jedan od najgorih seksualnih zlostavljača u povijesti američkog sporta, bivši liječnik Larry Nassar, izboden je u zatvoru od strane drugih zatvorenika 10 puta, donose svjetski mediji.

Podsjetimo, ovaj 59-godišnjak služi kaznu od 175 godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja gimnastičarki od 2018. godine, a samo godinu dana prije, osuđen je na 60 godina zatvora zbog posjedovanja i distribuiranja dječje pornografije.

Larry Nassar bio je dugogodišnji liječnik američke gimnastičke reprezentacije i Sveučilišta Michigan State, da bi se doznalo kako je kroz godine seksualno zlostavljao oko 160 gimnastičarki, među kojima su bile i olimpijske pobjednice.

