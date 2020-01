ZAŠTO SU KARAČIĆU SUĐENI KORACI: Makedonski sudac dao odgovor

Sudac finalne utakmice rukometnog prvenstva, Hrvatske i Španjolske, onaj koji je u zadnjoj minuti kad je Hrvatska lovila izjednačenje dosudio korake Karačiću, u razgovoru za uglednu rukometnu web stranicu Balkan Handball, objasnio je zašto je posegnuo za tom odlukom. Dorđe Načevski i Slavko Nikolov sudili su tu utakmicu, a korake je dosudio Načevski:

“Kolega Slavko Nikolov me pitao – Što si to sudio? Odgovorio sam mu – Ne brini, siguran sam da su to bili koraci”.

Trudio se sve podrobnije objasniti…

“Teško je donijeti jednu takvu odluku jer ne želiš biti taj koji će odlučiti finale Europskog prvenstva u posljednjoj minuti. Olakšavajuća je stvar da sam u tome trenutku bio 100 posto siguran da je igrač napravio barem šest koraka. Sve to, međutim, moraš odlučiti u djeliću sekunde.”

U minuti odmora Lino Červar je bio bijesan i ovako je prokomentirao sudačku odluku:

“Ukrao nam je loptu, je*o mu mater bezobraznu”.