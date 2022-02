‘ZAŠTO SAM OSTAO NOSITI SE S BOLI?’ Smrt djevojke (29) slomila sportaša, a onda i novi udarac…

Deshazor Everett, igrač američkog nogometa u NFL-u, najjačoj svjetskoj ligi u tom sportu, i dalje trpi posljedice tragedije u kojoj je pri kraju prošle godine, dan prije Badnjaka, život izgubila njegova djevojka, 29-godišnja Olivia S. Peters.

Peters je poginula u prometnoj nesreći u automobilu kojim je upravljao Everett, član kluba iz Washingtona, a po novim informacijama, 29-godišnjem sportašu zbog toga prijeti zatvorska kazna.

Nakon završetka istrage o tragediji na cesti, objavljeno je da će Everett biti optužen za ubojstvo iz nehata. Zbog toga ga čeka suđenje, a očekuje se i reakcija njegovog kluba u kojem teško ima budućnost.

Kako je otkrila istraga, Everett je u nesreći koja se dogodila u okrugu Loudoun u američkoj saveznoj državi Virginiji vozio brzinom koja je bila više nego dvostruka od dozvoljenog limita. Jurnjava je nakon gubitka kontrole nad automobilom dovela do smrtnih posljedica za 29-godišnju djevojku, koja je bila na mjestu suvozačice, dok je sportaš za upravljačem prošao s ozbiljnim ozljedama, ali nije bio životno ugrožen.

Do tragedije je došlo kada je automobil izletio iz ceste, udario u nekoliko stabala i potom se prevrnuo.

Why The DA Believes He Had Enough Evidence to Charge Commanders Deshazor Everett Charged With Involuntary Manslaughter of Girlfriend Olivia S. Peters After Tragic Car Accident (Vids-Pics) https://t.co/xd6bt0gENa pic.twitter.com/dTRK1XueW1

Nedugo nakon nesreće za koju je sada i optužen, Everett je na Twitteru objavio poruku kojom je opisao svoju bol zbog gubitka djevojke.

‘Zašto sam ostao nositi se s boli? Uz nju sam uvijek bio bolji čovjek, a sada sam ostao sam’, napisao je 29-godišnji sportaš.

Why Am I left to deal with the pain? She always made me better; Now I’m alone.

— Deshazor Everett (@DEverett22) January 10, 2022