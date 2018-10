ZAŠTO JE TROFEJNI HRVATSKI SKIJAŠ IZBAČEN IZ REPREZENTACIJE? Situaciju komentirali Pavlek i Kostelić

Trofejni hrvatski skijaš i dugogodišnji reprezentativac, Natko Zrnčić-Dim, progovorio je teškom razdoblju kroz koje prolazi. Naime, ovaj 32-godišnji skijaš trenutno samostalno odrađuje pripreme u Litvi jer više nije član reprezentacije.

“Izbačen sam iz reprezentacije pa se moram snalaziti”, priznao je Natko Večernjem listu i napomenuo kako mu je tu razočaravajuću vijest priopćio direktor reprezentacije Vedran Pavlek.

Potom je Pavlek objasnio i zašto je Zrnčić-Dim i morao otići.

“Nažalost, kod Natka je već nekoliko godina prisutna tendencija pada rezultata, čemu je kumovala i ozljeda. S obzirom na to da je on poželio nastaviti skijati, Savez mu pomaže opremom i skijama, a u svibnju i rujnu pripremao se zajedno s nama. Teško je to jer i ja sam izrastao iz skijanja i to razumijem. Nisu mi to lake odluke pa zbog toga ponekad i noćima ne spavam. Nažalost, zbog smanjenog proračuna Saveza i pada Natkovih rezultata, drukčije nismo mogli. Doduše, Natka dobar rezultat može i vratiti u reprezentaciju”, naglašava Pavlek.

Javio se i Ivica Kostelić, koji je obećao pomoći mu koliko može.

“Natko Zrnčić-Dim više nema status reprezentativca, no ja ću mu pomoći koliko mogu. On će vjerojatno voziti sve utrke brzih disciplina, no bit će to za njega jako teško jer skijanje kao sport zahtijeva ogromnu logistiku. No, Natku treba pomoći jer mi nemamo ni blizu nekoga drugoga tko bi mogao nastupati u brzim disciplinama”, rekao je Ivica.