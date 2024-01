Zaštitar iznenadio sedmerostrukog svjetskog prvaka: ‘Koje je to ime, ovdje igrate?’

Zbunjujuća situacija je prilikom dolaska na meč Mastersa u ‘snookeru’ dočekala Ronnieja O’Sullivana, slavnog igrača u tom sportu. Sedmerostruki svjetski prvak bio je zaustavljen dok je u automobilu došao na natjecanje. Dočekao ga je jedan zaštitar, a slijedio je razgovor koji je bio iznenađujuć za O’Sullivana s obzirom na njegov ugled u sportu kojim se bavi.

“Koje je to ime?” pitao je zaštitar engleskog igrača, a u nastavku razgovora, imao je i pitanje je li igrač koji se ondje došao natjecati.

“Biste li me pustili da uđem?” zapitao je O’Sullivan prije nego se u Londonu trebao sresti s kineskim igračem Dingom Junhuijem.

U raspravi sa zaštitarem, O’Sullivan mu je poručio da ga pusti što prije s obzirom na to da ga za pet minuta čeka početak meča, a prijeti mu kazna zbog koje bi izgubio.

Čovjek iz osiguranja, koji ga nije prepoznao, na koncu je O’Sullivanu ipak izašao ususret nakon što je bio u kontaktu s nadređenima.

Nakon svega, poznati igrač stigao je na svoj nastup u prvom kolu i svladao je kineskog protivnika, a slijedi nastavak borbe na Mastersu na kojem O’Sullivan do sada ima sedam naslova.

“Quick – I’m gonna be late!” ⏱









When the Masters security fail to recognise Ronnie O’Sullivan and he’s got a match in five minutes 🤣 pic.twitter.com/ah28TgcKHt

— Eurosport (@eurosport) January 9, 2024