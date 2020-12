ŽAPCI NA DINAMOVOM PUTU: Još jedno ‘proljeće’ smiješi se zagrebačkim klubovima

Autor: Daniel Radman

Vaterpolisti zagrebačke Mladosti na jako su dobrom putu da ostvare vječni san hrvatskih klubova zvan ‘prezimiti u Europi’.

U prvom susretu kvalifikacija za LEN Euro kup svladali su Primorac iz Kotora s 13-8, a kako u idući krug prolaze dva od tri kluba iz zagrebačke skupine samo ih čudna matematika može izbaciti.

No, iako konačni rezultat sugerira da je bilo lako, Žapci su se itekako namučili da dođu do pobjede. Na samom startu su, doduše, poveli s 2:0 pogocima Bušlje i Bulića, ali tada je crnogorska momčad prevdođena našim trenerom Sandrom Suknom pokazala svoju vrijednost.

Već do kraja četvrtine imali su prednost (2:3) koju su u tri navrata i povećali na +2, no dvije sekunde prije kraja druge četvrtine mladostaši dolaze do izjednačenja (7:7).

U nastavku je bila posve druga priča. Momčad Zorana Bajića odigrala je fanatičnu obranu, razbranio se i golman Marcelić, tako da je bilo samo pitanje vremena kad će se vodstvo osjetnije povećati.

A to se dogodilo kad je na svoje došao centar Josip Vrlić. Nakon što je Harkov doveo Mladost u prvo vodstvo nakon početka utakmice, Vrlić je s dva pogotka riješio pitanje pobjednika.

Sada je Mladost u odličnoj situaciji. U nedjelju (12 sati) treba potvrditi plasman protiv mađarskog Egera, a ukoliko joj sutrašnji rezultat bude išao na ruku slaviti bi mogli i ranije.