Zagreb iz ruku ispustio europskog doprvaka: Propuštena velika šansa, a onda drama

Autor: Ivor Krapac

Rukometaši Zagreba su u utakmici sedmog kola skupine A u ovosezonskoj Ligi prvaka mogli do velike pobjede u Areni Zagreb, ali u napetoj završnici, ipak je završilo s 22:22 protiv poljske Industrije Kielce, aktualnog europskog doprvaka. Vrlo napeti dvoboj je hrvatskim prvacima nudio veliku šansu nakon što su u drugom poluvremenu dugo bili na +2, mogli su i do tri gola prednosti, no gosti iz Poljske su na koncu imali šansu za pobjedu u posljednjem napadu.

Nakon što su gubili s 22:20, igrači poljskog kluba vratili su se do 22:22, a kod tog rezultata Matej Mandić je obranio Kounkoudov pokušaj s krila kada je prijetio preokret Kielcea. Na koncu, ostalo je neriješeno, a Zagreb će moći žaliti zbog svoje propuštene šanse.





Ona je postojala i u prvom poluvremenu, kada su hrvatski prvaci vodili sa 7:3, no nisu zadržali lijepu prednost. Gosti su se u završnici prvog dijela vratili u egal, a Zagreb je u nastavku nekoliko puta bježao do dva gola prednosti, sa šansom i za veće vodstvo, prije nego su se igrači poljskog kluba uspjeli još jednom vratiti i na koncu došli do svoje šanse za pobjedu.

Sjajna predstava golmana Zagreba

Matej Mandić je na vratima Zagreba imao odličnu večer, sa 17 obrana uz visoki postotak od 47 posto protivničkih udaraca koje je ‘skinuo’.

Najefikasniji igrač u dresu hrvatskih prvaka bio je Miloš Kos, koji je zabio pet golova.









Daniel Dušebajev imao je četiri gola u dresu gostiju iz Poljske, a golman Andreas Wolff ubilježio je 12 obrana uz postotak ‘skinutih’ udaraca od 35 posto.

Nakon ovog rezultata, Zagreb se nalazi na pretposljednjem, sedmom mjestu u skupini, s bodom manje od šestoplasiranog Szegeda koji je na posljednjoj poziciji za nastavak natjecanja.

Kielce je na petom mjestu s dva boda više od hrvatskih prvaka.