Zagreb ide po pobjedu u Areni, kapetan prvaka najavio zvijezde: ‘Može se i njih srušiti’

Autor: Dnevno.hr

Rukometaši Zagreba danas u 18:45 sati u Areni Zagreb dočekuju danski Aalborg u utakmici četvrtog kola ovosezonske Lige prvaka, a bit će to spektakl koji hrvatski prvaci jedva čekaju.

“Aalborg je jedan ozbiljan klub, praktično danska reprezentacija i cilj im je svake godine otići na Final Four. Međutim, vidi se da su i oni ranjivi, što je najbolje demonstrirao Szeged u prošlom kolu”, rekao je Zagrebov kapetan Jakov Gojun u najavi utakmice.





“Mi se moramo koncentrirati na svoju igru, pokušati ponoviti ono što smo demonstrirali u zadnje dvije utakmice. Te partije, protiv Pariza i Kolstada, daju nam snagu i pokazatelj su kakav Zagreb može i treba biti. Ne trebamo se bojati nikoga i ako to zajedništvo koje imamo prenesemo na teren onda smo opasni i onda nikome neće biti lako s nama”, dodao je Gojun.

“Tu je jedan Hansen s kojim sam igrao u Parizu i koji je jedan od najboljih igrača svih vremena, Landin koji je možda i najbolji golman na svijetu, sjajni pivot Hald koji je godinama igrao u Flensburug i obrambeni specijalist Mollgaard koji je nastupao i za Pariz su tu. Radilica ekipa je Slovenac Aleks Vlah koji je igrao u Zagrebu i koji se sjajno snašao u Danskoj. On je posebno dobar u igri jedan na jedan i u igri s ‘pivotmenom’ i na to treba posebno paziti. Imaju nekoliko super zvijezda, ali i zvijezde se mogu srušiti. Što se stila igre tiče oni su kao i Kolstad ekipa koja gleda kako postići što više lakih golova. Moramo se paziti da ne razbranimo Landina, jer onda su posebno opasni iz tranzicije. Mi smo protiv Kolstada pokazali da se znamo i možemo brzo vraćati, a sada ćemo to morati podići na još jednu razinu više jer sam dojma da je Aalborg ipak malo bolja ekipa od Norvežana”, dodao je Gojun.

“Ovim putem želio bih pozvati i sve ljubitelje rukometa da dođu u Arenu Zagreb u četvrtak u 18:45 sati i da nas podrže protiv Aalborga. Puno nam znači ta podrška s tribina. Kod nas je malo problem što je Arena Zagreb prevelika i zaista ju je teško napuniti, ali svaki glas s tribina nama je vjetar u leđa i uz pomoć naših navijača možemo sigurno napraviti korak više”, rekao je Gojun o ulaznicama koje osigurava Fresh Corner, glavni sponzor rukometaša Zagreba.

“Aalborg je izuzetno kvalitetna ekipa i sama činjenica da su prvaci Danske dovoljno o tome govori. Mi se pripremamo za njih što kroz trening, što kroz video analize. Gledali smo ih u Ligi prvaka, ali i u njihovom domaćem prvenstvu i malo je reći da su odlična momčad. Očekujem čvrstu i jaku utakmicu u četvrtak i mislim da je osnovni recept naš brz povratak u fazu obrane. Protiv Kolstada smo to radili dosta dobro, a sada ćemo morati još i bolje. Aalborg je bolja ekipa od Kolstada, ali nije nepobjediva”, rekao je Adin Faljić, kružni napadač Zagreba.

“Aalborg je klub prepun individualne kvalitete. Uz Hansena, Landina i pivota Halda, svakako treba istaknuti odličnog Aleksa Vlaha. Slovenac je lani s Celjem bio prvi strijelac Machineseeker EHF Lige prvaka, a koliko vidim sjajno se uklopio i u način rada danske ekipe. Stil im je tipično skandinavski, vrlo atraktivno i uz puno trke. Teže postizanju lakih golova, a na nama će biti da ih u tome osujetimo. Želja nam je da nastavimo u pozitivnom ritmu u kojemu treniramo i igramo posljednja tri tjedna, a što se uz sami rezultat najbolje očituje i u sjajnoj atmosferi među igračima i stožerom”, najavio je srednji vanjski Karpo Sirotić govoreći o novom izazovu za Zagreb.









Hrvatski prvaci izvijestili su o detaljima o ulaznicama za susret s Aalborgom, ali i za cijelu sezonu.

“Ulaznice za ovu utakmicu, ali i za cijelu natjecateljsku sezonu 2023. / 2024., osigurao je naš generalni sponzor Fresh Corner a iste možete preuzeti na blagajnama Arene Zagreb”, objavio je klub, dodajući da se preuzimanje ulaznica danas može obaviti od 17 do 19 sati.

“Važna obavijest je i to da ulaznice za ovu utakmicu nisu numerirane te će gledatelji po dolasku moći zauzeti bilo koje od slobodnih mjesta.

Stoga vas pozivamo da odvojite nešto više svoga vremena i da dođete u Arenu Zagreb barem 45 minuta prije početka susreta kako biste zauzeli najbolje pozicije.

A uz rukometni spektakl na terenu moći ćete se osvježiti u hodnicima Arene Zagreb gdje ćemo vam ponuditi razne bezalkoholne napitke kao i sjajnu točenu pivu”, objavio je RK Zagreb.