VRIJE U FORMULI 1! Hamilton drastično kažnjen, Verstappenu samo novčana kazna

Današnji dan u Formuli 1 bio je uzbudljiviji pored staze, nego što je bio na samoj stazi za Veliku nagradu Brazila.

Naime oba vodeća vozača dobila su kaznu, s time kako je Lewis Hamilton prošao puno gore od glavnog konkurenta i trenutno vodećeg u poretku Maxa Verstappena.

Podsjetimo, Hamilton i Mercedes bili su pod istragom oko DRS-a i utvrđeno je kako krilca nisu po pravilima, te je Lewis kažnjen zadnjim mjestom u sprint utrci, dok će Verstappen startati prvi.

Novčana kazna

S druge strane Max je bio snimljen kako nešto prčka po Hamiltonovom bolidu, pa je njega FIA kaznila po članku 2.5.1. sportskog kodeksa Formule 1.

Verstappen će morati platiti oko 375. tisuća eura kazne, ali nije kažnjen oduzimanjem pozicija kako su se tome nadali u Mercedesu.

Tako je sada Verstappenu širom otvoren put do prvog mjesta na gridu u nedjelju i moguć bijeg od Hamiltona u trci za naslov prvaka.

BREAKING: Lewis Hamilton is disqualified from Friday's qualifying session for a technical infringement related to the DRS system#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/zjgQ4WlArN









— Formula 1 (@F1) November 13, 2021