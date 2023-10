Vrhunsko jedrenje i vrhunska zabava dolaze u Hrvatsku

Autor: Dnevno.hr

Za sve entuzijaste jedrenja, Kaštelanski zaljev nudi nevjerojatno iskustvo koje se ne smije propustiti – Regatu Kup Kaštelanskog zaljeva, poznatu kao KUKA. Ova manifestacija spaja ljubitelje regatnog jedrenja, sportski duh i nevjerojatno druženje na kopnu.

KUKA nije samo obična regata; to je putovanje kroz različite dimenzije jedrenja. Ova jedinstvena manifestacija uspješno povezuje tradiciju i suvremenost, urbanu atmosferu i adrenalinske izazove. Sudionici imaju priliku doživjeti raznolikost jedrenja, od opuštajuće plovidbe do uzbuđenja regatnog natjecanja. Ovo već 16. tradicionalno natjecanje privlači entuzijastične jedriličare svih dobnih skupina. Bez obzira jeste li iskusni sportaši ili rekreativci, KUKA je mjesto gdje se svi mogu natjecati. Nema prepreka za ulazak u svijet regatnog jedrenja.





Regatno polje u Kaštelanskom zaljevu je pažljivo postavljeno kako bi pružilo iskustvo “regatnijeg” jedrenja. Sudionici se suočavaju s izazovima oko oznaka i uzbuđenjem starta u velikoj floti krstaša. KUKA je poznata po svojoj dinamičnoj prirodi i zahtijeva taktičko razmišljanje i brze reakcije, čineći je pravim izazovom za sve sudionike.

Ova spektakularna vikend regata održat će se od 20. do 22. listopada. To je prilika za jedriličarske entuzijaste da se natječu u uzbudljivim utrkama, ali i da uživaju u jedinstvenoj atmosferi Kaštelanskog zaljeva. Regatu KUKA organizira Jedriličarski klub Split, klub je osnovan 1950. godine, jedan je od najvećih i najuspješnijih jedriličarskih klubova u Hrvatskoj. S nekoliko olimpijskih jedriličara kroz našu povijest i brojnim medaljama sa svjetskih i europskih prvenstava u raznim klasama, mi smo sve veća jedriličarska zajednica. I upravo zbog toga regata KUKA nije samo sportski događaj; to je prilika da se spoji zajednica ljubitelja jedrenja, iskusi raznolikost jedrenja i uživa u nevjerojatnom okruženju Kaštelanskog zaljeva. Uz kombinaciju sportskog uzbuđenja na moru i izvrsne zabave na kopnu. Stoga, ako ste ljubitelj jedrenja ili samo želite doživjeti nešto novo i uzbudljivo, nemojte propustiti priliku da budete dio ove nezaboravne regate. KUKA vas čeka s otvorenim rukama na obalama Kaštelanskog zaljeva!

Prijave su otvorene do 15.listopada, a prijaviti se možete na linku.