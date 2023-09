Vozač iz velike ekipe nastradao u sudaru, uz njega bila trudna supruga

Zabrinjavajuće vijesti dolaze iz Belgije, s informacijom da je nakon sudara u teškom stanju tamošnji biciklist Nathan van Hooydonck, član velike momčadi Jumbo-Visma, u kojoj je i uspješni slovenski biciklist Primož Roglič.

Belgijac je teško nastradao u prometnoj nesreći u Kalmthoutu, na sjeveru Belgije. Ozljede koje je pretrpio su opasne po život.

Nathan Van Hooydonck in ‘life-threatening condition’ after car accident https://t.co/vK25TnEsb2

Uz belgijskog biciklista je u trenutku nesreće bila i njegova trudna supruga, koja je prošla bez ozljeda, kako govore prve informacije.

Lokalni mediji objavili su da je do nesreće došlo nakon što je Van Hooydonck izgubio kontrolu nad automobilom zbog toga što se nije osjećao dobro.

Slijedio je sudar s drugim automobilom, s teškim posljedicama za belgijskog biciklista.

Naknadno su stigle i nove vijesti koje nude nadu u Van Hooydonckov oporavak. Nije bilo oštećenja mozga, što je pozitivan signal nakon informacije o ozljedama koje su opasne po život.

UPDATE: Nathan Van Hooydonck’s condition described as ‘hopeful’ with no brain damage found #Cycling https://t.co/lfadlRZmeo

— CyclingUpToDate (@CyclingUpToDat3) September 12, 2023