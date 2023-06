Srušio rekord i preminuo! Velika tuga na poznatom natjecanju: ‘Iskrena sućut obitelji’

Teške i tužne vijesti stigle su sa staze, s objavom da je život izgubio španjolski vozač moto utrka Raul Torras Martinez, 46-godišnjak s puno iskustva na natjecanjima – koji jednu baš brutalnu utrku nije preživio.

Tragedija se dogodila na britanskom otočju Isle of Man, na tamošnjoj utrci koja je u svojoj povijesti baš brutalna zbog broja žrtava od prvog izdanja natjecanja održanog 1907. godine. Od tada je na stazi ili uz nju poginulo 267 ljudi, a tužna vijest o gubitku života iskusnog Španjolca stigla je nakon nesreće pri kraju njegove utrke.

Bilo je to u sudaru na stazi dok je Torras Martinez bio u posljednjem krugu, a uz objavu tužne vijesti, u službenom priopćenju izražava se sućut obitelji, bliskim osobama i prijateljima preminulog Španjolca.

STATEMENT: RAUL TORRAS MARTINEZ

It is with great sadness that the Isle of Man TT Races can confirm the loss of Raul Torras Martinez following an incident on the final of lap of today’s Supertwin Race.

Our heartfelt condolences go to Raul’s family, loved ones, and friends. pic.twitter.com/5gV3Lf8Fgn

