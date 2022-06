VOLJENOG SPORTAŠA PRONAŠLI MRTVOG: Član obitelji zatekao strašnu scenu, nitko ne zna što se dogodilo…

Tužne vijesti stigle su iz SAD-a, iz gradića St. Albansa. Ondje je bez znakova života pronađen Robert Alexander, bivši igrač američkog nogometa, kojeg medicinska reakcija nije uspjela vratiti u život. Preminuo je u 65. godini.

Alexandera je pronašao jedan član njegove obitelji, nije bilo nikakvog znaka reakcije nakon što ga je član obitelji pokušao probuditi, a nakon što je ustanovljena smrt, ne zna se što je dovelo do tužnog kraja. Po prvim informacijama, nije bilo tragova nasilja.

Na svojem igračkom putu na terenu, Robert Alexander ostavio je trag u momčadi sveučilišta West Virginia, a potom, karijeru je nastavio i profesionalno, između ostalog, kao igrač Los Angeles Ramsa.

Alexander je svoj veliki talent iskazao već kao srednješkolski igrač, tada u momčadi South Charlestona. Zbog svojih predstava bio je tražen u čitavoj zemlji, a odabir je na koncu pao na sveučilište u Zapadnoj Virdžiniji, gdje je također ostavio značajan trag.

