(VIDEO) STRAŠNI TRENUTCI NA STADIONU: Trener doživio moždani udar tijekom utakmice

Uznemirujuće snimke dolaze nam iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je tijekom sveučilišnog meča u američkom nogometu između Michigan Wolverinesa i Indiane pomoćni trener Michigana Mike Hart doživio moždani udar.

Nesretnom 36-godišnjaku je prvo pozlilo na klupi, da bi zatim svi primijetili kako je stanje jako ozbiljno pa su treneri Michigana okružili Harta dok mu se ukazivala pomoć.

Igrači Wolverinesa su kleknuli, a Hart je prebačen u vozilo hitne pomoći i dok su ga prevozili do hitne pomicao je glavu i davao je znakove života.

Michigan running backs coach Mike Hart was carted off the field during the team's game vs. Indiana. pic.twitter.com/SYT2TVq5pp

— 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@sportingnews) October 8, 2022