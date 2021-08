(VIDEO) ZAVRŠILA JE ZADNJA, ALI JE NAJGLEDANIJA! Pogledajte kako je izmislila novu tehniku skoka u vis, svi se čude ovome…

Autor: P. V.

Zeddy Chongwo možda nije očekivala ovoliki publicitet nakon svojeg nastupa na Svjetskom prvenstvu (u20), no on se dogodio i to ne zbog plamana, već zbog – neobične tehnike.

Jedna od atletičarki koja je osvojila srca navijača diljem svijeta upravo je navedena Kenijka i to zbog osebujne tehnike prilikom izvođenja skoka u vis.

Natjecanje je završila uvjerljivo na posljednjem mjestu, prva do nje letvicu je preskočila za čak 10 centimetara, ali kad se pogleda ovaj nastup onda je i jasno zašto se to dogodilo.

Zadnja, ali ostavila dojam

Zeddy naime ne koristi uobičajene tehnike za natjecanje u ovoj disciplini, već je izabrala svoj originalan, ali taj je daleko teži od konkurencije.

Rezultat je zato debelo osjetila na svojoj koži, a kako je to izgledalo možete pogledati u video materijalu ispod teksta…