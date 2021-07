(VIDEO) VELIKI PROSVJED U TOKIJU: Protivnici OI ne posustaju, čuli su se i na stadionu!

Svečano otvaranje Olimpijskih igara u Tokiju prošlo je bez gledatelja na tamošnjem Olimpijskom stadionu, no ljudi je ipak bilo, ali ne u znak podrške Igrama koje počinju.

Prije nego je svečanost otvaranja započela, ali i za njezinog trajanja, na ulicama Tokija našli su se okupljeni u prosvjedu koji su u velikom broju dali svoj glas protiv održavanja ovoljetnih OI.

Po informacijama iz Tokija, glas prosvjednika čuo se i na stadionu u trenucima tišine za vrijeme svečanog otvaranja.

Glasovi i transparenti ljudi na prosvjedu slali su poruke da se OI odmah prekinu i da se svečanost otvaranja zaustavi.

U porukama je ‘na meti’ osobito bio Međunarodni olimpijski odbor, s riječima da – ode kvragu.

Otpor održavanju ovih Igara u Japanu nije novost. Zbog teške situacije s koronavirusom u zemlji, puno ljudi nije željelo njihov dolazak u Tokio, no planovi da se OI održe ipak su išli dalje.

Podsjetimo, ovoljetne OI održavaju se godinu nakon što su bile odgođene u ranijem naletu koronavirusa. Prošlog ljeta ih nije moglo biti, a da se dogodilo da ih nema niti ove godine, nove odgode ne bi bilo, već bi se dogodilo otkazivanje Igara.

Here's the protest just outside Olympic Stadium in Tokyo, which is easily audible inside during quiet moments pic.twitter.com/AUQQrTDjcF









— Jonathan Ellis (@jonathanellis) July 23, 2021