(VIDEO) VELIKA KONTROVERZA NA STARTU UTRKE! Hamilton ispred Verstappena, Kimi Raikkonen završio u zidu na oproštaju od F1

Startala je velika utrka na stazi u Abu Dhabiju, a najbolji start je imao aktualni svjetski prvak Lewis Hamilton, koji je bez teškoća uzeo prvo mjesto od Maxa Verstappena.

No vozač Red Bulla se nije predavao te ga je krenuo prestići u šikani te je izgurao Hamiltona iz zavoja, te je trebao preuzeti mjesto, ali je Hamilton sjekao zavoj te je ostao ispred Nizozemca.

Nakon toga došlo je do pregleda FIA-e snimke te su zaključili kako Britanac ne treba vratiti mjesto pošto je bio izguran sa staze.

Nezadovoljstvo iz Red Bulla

Na tu odluku žale se iz Red Bulla, a i sam Max Verstappen je u nevjerici što su odlučili suci utrke u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Hamilton je nakon manevra počeo raditi razliku između sebe i Maxa, a odluka sudaca je najmanje kontroverzna.

Incident možete pogledati OVDJE.

Nakon toga oba vodeća su promijenila gume, prvo Max, a potom Lewis, koji je izašao iza Pereza, a Meksikanac je uspio držati Hamiltona odličnom obrambenom vožnjom dok Verstappen nije uspio smanjit prednost iza Britanca koja je sada oko 3 sekunde.

U međuvremenu je svoju posljednju utrku u zidu završio Kimi Raikkonen.

LIGHTS OUT! 🟢

It's finally time – the 2021 Abu Dhabi Grand Prix is GO!#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/eBvQL3uvT8

— Formula 1 (@F1) December 12, 2021