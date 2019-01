(VIDEO) UTRKA KOJU SMO SVI GLEDALI U JEDNOM DAHU! Sjetite se kako je Janica na svoj rođendan odvozila bez štapa

Legendarna hrvatska skijašica, Janica Kostelić, prije 13 je godine odvozila jednu od najuzbudljivijih utrka u tom sportu. Na svoj je rođendan odvozila sljemensku utrku bez štapa i na kraju se popela na treće mjesto. Snježna kraljica tada je postala Austrijanka Marlies Schild, dok je druga bila Kathrin Zettel.

Schild je slavila s rezultatom 1:53.63, druga je bila njezina sunarodnjakinja Zettel (1:54.07), dok se Janica Kostelić sa sedmog mjesta iz prve vožnje probila do treće pozicije.

Mnoge bi skijašice i skijaši odustali nakon gubitka standardne opreme za utrku, ali kod Janice to nije došlo u obzir.

“Prva vožnja bila je sramotna, a u drugoj sam vozila za vas. Radila bih zvijezde, ali ruka me boli. Dobro sam. Mislim da sam ruku samo natukla, ali bit će sve ok. Dogodila mi se velika glupost. Štap se zapiknuo i prošlo mi je kroz glavu da odustanem. S dlanom više nisam mogla micati štapove pa sam ih udarala laktom. Bila je to užasna bol”, rekla je tada Janica.

“Ljudi su radili, mučili se i nisu spavali. Zbog svih ovih ljudi koji su došli na Sljeme morala sam dovršiti utrku. Na kraju sam kričala. Kad sam došla u cilj vidjela sam da sam prva i rekla sam: ‘Bože moj’. Užasno me boljelo kad sam ušla u cilj”, zaključila je Janica prije 13 godina.

A ovako je to izgledalo…