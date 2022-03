(VIDEO) UKRAJINCI NE BIRAJU SREDSTVA: Evo čime su zapriječili put Abramovičevoj mega jahti

Roman Abramovič od svih svojih igračaka očito najviše voli luksuzne jahte, koje je krenuo premještati diljem Mediterana od kada su Rusiji i njenim oligarsima uvedene sankcije.

Tako je njegova ljubimica “Solaris” već bila u Crnoj Gori, no nakon toga otplovila je u Tursku gdje je usidrena u luci Bodrum.

Ipak Ukrajinci diljem svijeta na razne načine prosvjeduju protiv rata u njihovoj domovini, a tako je bilo i u Bodrumu, gdje su pokušali zapriječiti “Solarisu” ulazak u luku.

Lud pokušaj

Kako se navodi nekolicina mladića iz lokalnog jahtaškog kluba isplovili su pred Romanov brod od pola milijarde eura u malom plovilu i stali ispred njega s transparentom “Ne ratu”.

Morala je intervenirati i turska policija kako bi maknula mladiće s puta velike jahte, koja je trenutno svoj vez našla u Bodrumu, pošto Turska nije primijenila sankcije dijela međunarodne zajednice protiv Rusije.

A group of #Ukrainian kids, members of a yachtsman club, tried to prevent Roman Abramovich’s yacht from docking in 🇹🇷 Bodrum. The yacht docked only with the help of police.#StandWithUkraine️ #RussianOligarchs #putinswar #BanRussia pic.twitter.com/3e3rWqU1xU

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) March 21, 2022