(VIDEO) ‘TAKO JE, JE*EM TI MATER U KU*AC’! Pogledajte zašto je Sandrina proslava naslova postala hit

Najbolja svjetska bacačica diska Sandra Perković u subotu je na Europskom atletskom prvenstvu u Berlinu osvojila zlatnu medalju sa hicem od 67.62 metara, te je tako postala prva u povijesti, računajući i mušku i žensku konkurenciju, sa pet uzastopnih naslova europske prvakinje u istoj pojedinačnoj disciplini.

U prve četiri serije Sandra Perković nikako nije uspijevala pogoditi idealni hitac. Prvi pokušaj završio je u zaštitnoj mreži, potom je bacila 59.09 metara, pa 59.97 m. U četvrtoj seriji ponovno je disk završio u mreži, a onda je u petom pokušaju bacila 67.62 metara i time je osigurala još jedno zlato.

“Čini mi se da sam sve naslove osvojila na isti, stresan način, sa puno drame. Samo na EP 2014. u Zuerichu nije bilo drame. Mislim da će mi na sljedećem EP biti puno lakše, jer sam sada ušla u povijest. Za vrijeme finala mislila sam na svoju majku, koja se uvijek nervira kad me gleda na televiziji. No, ona me je iznenadila, i večeras je bila ovdje na stadionu u publici”, izjavila je Sandra Perković nakon što je peti puta postala europske prvakinja.

A zanimljiv je i način na koji je proslavila svoj pobjedonosni hitac. Naime, na društvenim je mrežama objavljena snimka na kojoj se vidi kako Sandra strastveno proslavlja svoj povjesni hitac uz sočnu psovku. ‘Tako je, jebem ti mater u kurac’, zagrmila je naša Sandra nakon što je disk bacila dalje od 67 metara.