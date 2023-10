(VIDEO) Suca usred bacanja pogodilo kladivo, ovo mora da je bilo bolno

Šokantnim scenama svjedočili su gledatelji na Azijskim igrama, kada je prilikom bacanja kladiva kuvajtski atletičar Ali Zankawi ispustio kladivo, koje je pogodilo suca nanijevši mu ozbiljnu ozljedu.

Zankawi je prilikom svojeg pokušaja kladivo ispustio ranije, a iako je oko borilišta postavljena zaštitna mreža, kladivo je inercijom prošlo ispod mreže i pogodilo nesretnog suca u nogu.

Nesretni sudac se uz bolnu grimasu uhvatio za nogu, Ali mu je potrčao u pomoć i pokušao rukama zaustaviti krvarenje te pričekao dok muškarca ne preuzme liječnička ekipa.

Dobro prošao

U bolnici je sucu ustanovljen otvoreni prijelom potkoljenice te je hitno operiran, a stanje mu je dobro i trenutno se oporavlja poslije operacije.

The official, named as Huang Qinghua, was sitting on a chair outside the throwing circle when Zankawi aborted his attempt on Saturday evening, Sept. 30, with his hammer hitting the protective netting. | #AsianGames @manilabulletin https://t.co/xFimQBuZU9









— Manila Bulletin Sports (@mbsportsonline) October 2, 2023