(VIDEO) STRAVIČAN PAD NAJBOLJE SKIJAŠICE SVIH VREMENA! Užasna nezgoda prekinula utrku na neko vrijeme

Amerikanka Mikaela Shiffrin osvojila je naslov svjetske prvakinje u superveleslalomu na SP u alpskom skijanju u švedskom Areu, ona je ostvarila dvije stotinke bolje vrijeme od srebrne Talijanke Sofije Goggije, a pet stotinki od brončane Švicarke Corinne Suter.

Na skraćenoj stazi jer je start pomaknut nešto niže zbog jakog vjetra 23-godišnja Amerikanka potvrdila je kako ove sezone nije najbolja samo u tehničkim disciplinama već je postala i vrhunska skijašica u brzim disciplinama.

Shiffrin je ranije ove sezone ostvarila čak tri pobjede u superveleslalomu u Svjetskom kupu (Lake Louise, Sankt Moritz, Cortina d’Ampezzo) što su joj bile prve pobjede u ovoj disciplini u karijeri, a vrhunsku formu pokazala je i na SP-u.

Za sjajnu Amerikanku ovo je četvrto zlato sa svjetskih prvenstava, a sva tri prethodna osvojila je u svojoj paradnoj disciplini slalomu.

Olimpijska pobjednica u spustu iz Pjongčanga prošle godine Goggia potvrdila je kako joj staza u Areu odgovara jer je jednu od dvije pobjede u ovoj disciplini u karijeri dosada ostvarila upravo u ovom švedskom skijalištu na završnici Svjetskog kupa prošle godine.

Najveće iznenađenje je brončana medalja 24-godišnje Suter, koja dosada u karijeri nije ostvarila niti jedno pobjedničko postolje u karijeri u Svjetskom kupu, ali je veliki potencijal naznačila osvajanjem naslova svjetske juniorske prvakinje u spustu i superveleslalomu prije pet godina u Jasni.

Braniteljica naslova otprije dvije godine Austrijanka Nicole Schmidhofer završila je na 11. poziciji sa 69 stotinki iza Shiffrin, dok je senzacionalna olimpijska pobjednica iz Pjongčanga Čehinja Ester Ledecka sa 2.80 sekundi zaostatka zauzela tek 27. mjesto.

Amerikanka Lindesy Vonn, koja je tijekom karijere ostvarila 82 pobjede u Svjetskom kupu, od čega 28 u superveleslalomu, koja je najavila kako će nakon SP-a u Areu završiti karijeru, nije stigla do cilja. Ona je sredinom staze udarila u jedna vrata koja su joj se potom zapetljala oko skija te je pala i završila u zaštitnoj ogradi. Iako je zbog tog pada utrka bila prekinuta na 10-ak minuta, Vonn se pridigla i uspjela se na skijama spustiti do cilja.

